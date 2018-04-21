Urfa, Medeniyetsizliğini Dünyaya Sunmaktan Çekinmiyor

Büyükşehir Belediyesi Uyuyor Mu?

Ziyaretçiler Çöpleri Nereye Atacak?

Büyükşehir Belediyesi Derhal müdahale Etmeli

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesine ait ve aynı zamanda müze binasının hemen yanında bulunan otoparkın çöplük alanlardan bir farkı yok. müzeye gelen insanlar yemiş, içmiş, atmış…Müzenin hali içler acısı bu durumuna müdahale eden de yok çözüm bulan da... Çöplük yuvasına dönen müze de tek bir çöp konteynerine bile rastlamak mümkün değil. Urfa Büyükşehir Belediyesi müzenin bu durumuna göz mü yumuyor yoksa haberdar mı değil bilinmez fakat hiçbir bahane şehrimizdeki bu güzel müzenin bu hale gelmesinin üstünü örtemiyor.Koskoca müzenin etrafında bir çöp konteynerinin olmaması çöplerin yere atılmasına sebep olur. Böylece bir kişi bile yerde çöp gördüğü zaman ‘başkaları atmış ben de atayım bari’ diyerek çöplerini atıyorlar ve bu katlanarak çoğalıyor. Ve Urfa’mız çöplük yuvası haline gelmeye böylelikle başlıyor.Urfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinin bu halinden şikayetçi olan ziyaretçilerin bu sorununa çözüm bulmalı. Müzeye çöp konteynerleri yerleştirip uyarı tabelaları ile gelen ziyaretçileri bilgilendirmeli ve periyodik temizliklerini yapmalı.Biz de Urfa.com haber Ajansı olarak Şanlıurfa arkeoloji Müzesinin temizlenmesi ve temizlik konusunda gerekli çalışmaların yapılması amacıyla bu haberimizi yayınlıyoruz. Umuyoruz ki en kısa sürede müze alanı çöplükten arındırılır…