Büyükşehir Urfa'ya Gelen Turistleri Hayal Kırıklığına Uğratıyor

Urfa’ya Gelen Turistler kandırılıyor

Harran Ovasını Kalkındırmak İstemeyenler Var

Reklama para Harcamak Yerine Tarihi Mekanlara Harcayın

Reklamın İyisi Kötüsü Olmaz Ama…

Hz. Musa'nın Mısır'dan kaçtığında, (Kuranda geçtiği şekliyle) Şuayp peygamberin kızları ile karşılaştığı kuyunun o bölgede olduğuna inanılan, Şanlıurfa'nın Harran ovasında bulunup Eyyübiye ilçesine bağlı Soğmatar antik kentine giden yolda asfaltın çökmesi, aşınması gibi sorunları gören vatandaşlar durumun içler acısı haline üzülmekten yorulduklarını, yetkililerin Urfa Turizmi adına daha iyi işler yapması gerektiğini vurguladı.Urfa turizmini tanıtmak amacıyla yapılan reklamların gösterişten ibaret olduğunu ifade eden vatandaşlar; “Turistlerin reklamlarda izleyip geldiği Urfa’da karşılaştığı manzaranın reklamlardakinden çok farklı olması onları hayal kırıklığına uğratıyor. İlk kez gelen turist karşılaştığı manzara karşısında bir daha gelmek istemiyor. Reklamlarla turistler kandırılıyor” Yorumunda bulundu.Soğmatar antik kentte, milattan sonra 2'nci yüzyıldan kalma kale kalıntıları, ve o zamanlarda Ay Tanrısı Sin'in "Tanrıların Efendisi" (Marelahe) olarak kabul edildiği ve tapınıldığı dini bir merkez de bulunmasıyla beraber kentin tarihi dokusuna ulaşmak isteyen turistlerin ilk olarak yol sorunuyla karşılaşıyor. Bunun yanında turistlerin konaklayacağı yerlerin olmaması, dinlenme gibi ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmaların yapılmaması ve bunların yapılmamasının yanında kullanılabilecek tuvaletlerin bile olmaması Urfa turizmini bitiren sebepler arasında gösteriliyor.Batıda Efes, Peri bacaları Ashabı kehf gibi yerler, inanç turizminden yılda milyonlarca lira getiri sağlarken, Harran ovasında Efes'e, Peri bacalarına yüz çeken yerler dirayetsiz, vurdum duymaz, çifte standartlı belki de Harran ovasının kalkınmasını istemeyen idareci ve yöneticiler yüzünden bu halde olduğu konusunda çoğunluk hemfikir.Reklamların şehrin tanıtılması konusunda büyük yeri olduğu dile getiren vatandaşlar, reklamların animasyon şeklinde gösterildiğini ve turistlerin reklamlara aldanıp da Urfaya geldiğini dile getirirken, turistlerin gördüğü manzara karşısında hayretler içinde kaldığını ifade etti. Reklama büyük rakamların harcanması yerine, tarihi mekanlarda konaklama, dinlenme, yeme-içme gibi alanara harcanmasının daha uygun olduğunu dile getiren vatandaşlar; “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi milyonlarca lira harcayıp Şanlıurfa'yı ve içinde bulunan turistik alanları tanıtan bir reklam filmi çekmek yerine, bu turistik yerlere giden yolları yapsın. Çünkü filmi yurtiçi ve yurtdışında izleyip beğenerek kalkıp gelen turist gördüğü manzara ve mahrumiyet ve olumsuzluk karşısında bir daha gelmiyor, gelmek isteyene de gitmeyin diyor.”“Reklam iyidir ama en iyi reklam, turistin kendi memleketine döndüğünde anlatacaklarıdır.” diye yorumda bulunan vatandaş, “Konu hakkında yüzlerce kişinin defalarca üstüne bastığı turizm konusunda Büyükşehir Belediyesinin vatandaşı dinlememesi, turizm ihtiyaçlarının neler olduğunu halktan değil de bilmeyen kişilerin fikirleriyle oluşturması kadim şehrimizi çöküşe sürüklemekten başka işe yaramıyor” diyerek yetkililerin halka inmesi halkın fikirlerini de önemsemesi gerektiğini vurguladı.