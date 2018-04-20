Büyükelçi Hayatını Kaybetti. Babasıyla Aynı Kaderi Paylaştı

BABASININ KADERİNİ PAYLAŞTI

TURGUT KURAL KİMDİR?

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Büyükelçi Kural'ın geçirdiği kalp krizi sonucu dün gece yaşamını yitirdiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Üzüntümüz büyük. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.Turgut Kural’ın babası Moskova Büyükelçisi olan Andan Kural da 1972 yılında görevi sırasında Moskova’da kalp krizi geçirerek vefat etmişti. Turgut Kural’ın babası Şerif Adnan Kural da babası Hüsamettin Kural’ın eğitimi nedeniyle Paris’te doğmuş, İstanbul’da Saint Benoit Fransız Lisesi’ni bitirmiş,Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştu. 1935 yılında Dışişleri Bakanlığında çalışmaya başlamış, çeşitli iç ve dış görevlerde bulunduktan sonra 1955’te Şam Büyükelçiliği'ne atanmış, 1958’de ise merkeze atanıp, başhukuk müşavirliği görevine getirilmişti. 1960-1962 yıllarında Atina Büyükelçiliği, 1962-1964 yılları arasında Birleşmiş Milletler nezdinde Daimi Temsilcilik, 1964-1965 yıllarında Bern, 1965-1967 yıllarında Roma ve 1967-1969 yıllarında Madrid Büyükelçiliği görevinde bulunmuştu. 1972 yılında Moskova Büyükelçiliği'ne atanmıştı. Bu görevi sırasında kalp krizi geçirerek vefat etmişti.Turgut Rauf Kural, 26 Ağustos 1966'da Roma'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. TRT Dış Haberler Servisi’nde habercilik yaptı. 1994'te Bağdat Büyükelçiliği'nde üçüncü katip olarak diplomasi görevine başladı.Sırasıyla Amman Büyükelçiliği üçüncü katip, Hong Kong Başkonsolosluğu muavin konsolos, Ortadoğu Genel Müdürlüğü’ünde ikinci katip, Brüksel Büyükelçiliği'nde ikinci Katip ve başkatip, Avrupa Genel Müdürlüğü Başkatip , Şube Müdürü yaptı. 2007'de Mostar Başkonsolosu oldu. 2009'da Paris Büyükelçiliği'ne Büyükelçilik Müsteşarı olarak atandı. 2011'de Avrupa Genel Müdürlüğü Daire Başkanı oldu. 2013'te Paris Başkonsolosluğu'nda Birinci Sınıf Başkonsolos olarak görev yaptı. Kasım 2014'te Kotonu Büyükelçilçisi olarak görev yapmaya başladı. Turgut Kural evli ve iki çocuk babasıydı.