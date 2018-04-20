Başkan Kaya Urfacom'a Konuştu...

'Seçimden yeni çıktık; üyelerimiz sağolsunlar teveccüh gösterip bizi seçtiler. Daha öncede belirttiğim gibi seçilmek bana göre bir yüktür. Bu yükün ve sorumluluğun altından kalkmak zorundayız. Cenabı Allah’ın bizi üyelerimize ve Şanlıurfalı heşşehrilerimize karşı mahçup etmemesini temenni ediyorum. Halkımız ve üyelerimiz bilsinler ki eskisinden daha hızlı çalışacağız. Biri hububat diğeri pamuk; 20 milyon Euro bütçesi olan İki lisanslı projemiz var. En büyük arzum ise bu iki projenin lisansını alıp çiftçimizin, sanayicimizin ve tüccarımızın hizmetine sunmaktır. Bu kadar emekten sonra bu hizmeti gerçekleştirmek bizi son derece sevindirecektir. İnşallah en kısa sürede bunu yetiştirmeye çalışacağız. Bunları bitirdikten sonra da tarım şehri olmamız hasebiyle borsa olarak elimizden gelen hizmeti bakanlarımızla, vekillerimiz ve valimizle gerçekleştireceğiz. Tarım dışında da turizm ve ilimizin gelişimiyle ilgili ekibimizle beraber elimizden gelen çabayı sarfetmeye hazır olduğumuzu da belirtmek isterim. Benlik duygusu yerine takım ruhuyla hareket edeceğiz. Hepimiz yönetim kuruluyuz hepimiz başkanız. Allah da biliyor ki birlikte rahmet doğar. Çünkü birlik ve beraberlikle olmayacak bir şey yoktur. Bundan sonra Urfa ile ilgili başka projeler de olabilir bu çalışmaları son hızla gerçekleştirip başaracağımıza inanıyorum'
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