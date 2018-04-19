Başkan Peltek,Urfacom'a Konuştu...

Yaklaşık 2 yıldan beridir Kayyum İsmail Demirkol tarafından yönetilende ŞUTSO geçtiğimiz hafta seçime gitmişti. Gidilen seçimde Halil Peltek aldığı fazla oy oranı ile Başkan seçilmişti. Seçim sonrası da yeni başkan Halil Peltek başkanlık mazbatasını bugün ŞUTSO binasında Kayyum Başkanı İsmail Demirkol tarafından alarak resmi olarak başkanlık koltuğunu oturdu. Zor bir süreçte ŞUTSO’yu devre alan Kayyum İsmail Demirkol’un başarılı çalışmalarından ve odayı en iyi şekilde temsil etmiş olmasından yeni başkan Halil Peltek ve yeni yönetim tarafından İsmail Demirkol’u ŞUTSO’nun onursal başkanı olarak kabul etti. Onursal başkan plaketini yeni başkan Halil Peltek takdim etti.
Urfa.com'a konuşan Sanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Halil Peltek şunları kaydetti:
'Öncelikle şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Bu sıkıntılı süreçte Şanlıurfa’nın Sanayi ve Ticaret Odası bir yatırımcı kuruluş olmamakla birlikte gerek ekonomi açısından, gerek sanayi açısından gerek tarımsal dönüşüm açısından yeni bir yüzü olan Türkiye’ye çok şeyler katacağına inanıyorum. Biz de geçmişten gelen tecrübelerimizle inşallah bu engelleri aşıp ve bundaki süreçte yatırıma olan teşvikleri olabilecek en güzel şekilde oda olarak çalışmaya hazırız. Gayemiz ve amacımız her açıdan Urfa. Türizm açısından, ticaret açısından tarım açısından bir sürkülasyon yaratmak.Erken seçim kararının da ülkenin geleceği açısından yatırımcıların geleceği açısından çok doğru bir karar olduğuna inanıyorum ve bu seçim kararını da desteklediğimizi belirtmek istiyorum'
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