Başkan Peltek,Urfacom'a Konuştu...

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında bugün devir teslim töreni yapıldı. Yapılan törende yeni yönetim Kayyum başkanı olan İsmail Demirkol’u ŞUTSO’nun onursal başkanı ilan etti.Yaklaşık 2 yıldan beridir Kayyum İsmail Demirkol tarafından yönetilende ŞUTSO geçtiğimiz hafta seçime gitmişti. Gidilen seçimde Halil Peltek aldığı fazla oy oranı ile Başkan seçilmişti. Seçim sonrası da yeni başkan Halil Peltek başkanlık mazbatasını bugün ŞUTSO binasında Kayyum Başkanı İsmail Demirkol tarafından alarak resmi olarak başkanlık koltuğunu oturdu. Zor bir süreçte ŞUTSO’yu devre alan Kayyum İsmail Demirkol’un başarılı çalışmalarından ve odayı en iyi şekilde temsil etmiş olmasından yeni başkan Halil Peltek ve yeni yönetim tarafından İsmail Demirkol’u ŞUTSO’nun onursal başkanı olarak kabul etti. Onursal başkan plaketini yeni başkan Halil Peltek takdim etti.konuşan Sanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Halil Peltek şunları kaydetti: