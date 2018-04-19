İş Arayanlar Dikkat,112 bin eleman aranıyor!

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR

Türkiye'de Milli İstihdam Seferberliği kapsamında işsizlik oranı son dönemde düştü. Ancak halen milyonlarca kişi iş arıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) da işsiz sayısını azaltmak için iş bulma seferberliğine destek veriyor. Bu kapsamda iş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR’da halihazırda 112 bin açık iş ilanı bulunuyor.

BEDEN İŞÇİLİĞİ İLK SIRADA

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektör firmalarının İŞKUR aracılığıyla personel alımları devam ediyor. İŞKUR’da yer alan eleman ilanlarının 27 bin 617’si beden işçisi yani vasıfsız eleman statüsünde bulunuyor. Geri kalan 84 bin eleman ilanı ise gıdadan tekstile, inşaattan otomotive pek çok sektörü kapsıyor.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Daha önceden İŞKUR üzerinden hiçbir online işlem yapmayan vatandaşların öncelikle üyeliklerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. İş arayanların iskur.gov.tr’den siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla giriş yapmaları gerekiyor. Kişi, özgeçmişindeki kişisel bilgilerle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. İsteyen İŞKUR il müdürlüklerinden de sisteme üye olup, kendine uygun işe başvurabiliyor.

HANGİ SEKTÖRLERDE İHTİYAÇ VAR

2018 Ocak-Şubat döneminde İŞKUR 83 bin 449 kişiyi işe yerleştirilirdi.