Bakanlık Açıkladı,İddialar Asılsızdır!

Bugün bir gazetede yer alan köşe yazısındaki bilgilerden hareketle internet medyasına yansıyan bazı haberlerde, tarımda kullanılan kimyevi gübrelere yeni bir düzenlemeyle ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) getirildiği belirtilmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

"Tarımda kullanımı oldukça düşük olan iz elementli gübrelerden bazılarına getirilen ÖTV uygulamasının, söz konusu haberlerde, bütün kimyevi gübrelere getirilmiş gibi gösterilmeye çalışılması doğru değildir.

Zira yazı ve haberlerde konu edilen 27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı'nda "3824.99.96.90.68 GTİP'te yer alan ürünlere kilogram başına 0,939 TL ÖTV getirilmiştir.

Bu Bakanlar Kurulu Kararı, ithalattaki ÖTV uygulamalarını kapsamaktadır. Karar'da yer alan birden fazla GTİP'le, farklı ürünlerin ÖTV oranları düzenlenmektedir. "3824.99.96.90.68 GTİP" içerisinde gübre ve gübre hammaddelerinin yanı sıra sanayinin değişik dallarında kullanılan farklı hammaddeler de bulunmaktadır.

Bu GTİP'teki gübre ve gübre hammaddesi şeklinde yer alan ürünler; gübre sektöründe azot, fosfor ve potasyum içeren kompoze gübrelerde iz element katkısı olarak kullanılmaktadır. Bunun gübre imalatındaki kullanım oranı da % 1'den daha azdır.

Diğer taraftan bu düzenleme kapsamında ÖTV'ye tabi olan gübre ve gübre hammaddesinin, toplam gübre ve gübre hammaddesi ithalatı içerisinde payı yüzde 1,9'dur. Yani ithal olarak gelen gübre ve gübre hammaddesinin yüzde 98'inden ÖTV alınmamaktadır.

Çiftçimizin en önemli girdilerinden olan gübre, ilk kez 2005 yılında doğrudan destek kapsamına alınmıştır. Son 12 yılda üreticilerimize 7,5 milyar TL gübre desteği ödemesi yapılmıştır. Bu yıl ise 530 milyon TL ödenmiştir. Ayrıca 2016'da gübredeki KDV oranı % 18'den sıfıra indirilerek çiftçimize yıllık ortalama 1 milyar TL dolaylı destek sağlanmıştır.

Dolayısıyla gübre konusunda çiftçimize gerekli her türlü desteğin verilmesine karşın; konunun, gübreye yeni vergiler getirildiği ve çiftçinin maliyetinin artırıldığı şeklinde ifade edilmesi gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."