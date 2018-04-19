Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 19 Nisan 2018 18:48:17 Tarihinde eklenmiştir.

İmzalar Atıldı,Artık Ücretsiz!

​Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) arasında, kırsal kalkınma projelerinin ücretsiz hazırlanmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalar Atıldı,Artık Ücretsiz!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) arasında, kırsal kalkınma projelerinin ücretsiz hazırlanmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

TZOB Genel Merkezi'ndeki imza törenine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Hakan Kalender ve Bakanlık yetkilileri katıldı.

Bakan Fakıbaba, törende yaptığı konuşmada, iş birliği protokolü sayesinde, Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) hibelerinin daha etkin kullanılacağını ve geliri az olan küçük işletmelerin projelerinin ücretsiz hazırlanmasının amaçlandığını söyledi.

Şubat ve mart aylarında 5 üretici birliğiyle protokol imzaladıklarını ifade eden Fakıbaba, protokol kapsamında proje hazırlama konusunda ziraat odalarına ve üretici örgütlerine TKDK'nin eğitim vereceğini belirtti.

Fakıbaba, proje hazırlama aşamasında yatırımcıya önemli alternatif sunduklarını dile getirerek, "İlk aşamada hiçbir ücret talep edilmeyecek ve projeler ücretsiz olacaktır. Proje kabul edildiğinde, bu işletmeler TKDK'dan alacağı danışmanlık desteğini ziraat odalarına veya üretici örgütlerine ödeyeceklerdir. Eğer proje kabul edilmemiş ise çiftçinin cebinden hiçbir ücret çıkmayacaktır. Paydaşlarımızla da kırsal kalkınma anlamında güçlü bir iş birliği oluşturacağız." diye konuştu.

Kalkınma ve büyümenin kırsalda başlayacağını anlatan Fakıbaba, bu hibelerle kırsaldaki birçok kişinin hayatının değiştiğini kaydetti.

Fakıbaba, bu desteklerle gençlerin kırsala dönmeye başladığını belirterek, bakanlık olarak, kırsalda yaşam standartlarını yükseltmek ve tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek için çalıştıklarını vurguladı.

TKDK'nin IPARD Avrupa Birliği fonları ile Türkiye'de kırsal kalkınmaya önemli hibe sağladığına işaret eden Fakıbaba, şöyle konuştu: 

"2011 yılından bugüne 42 ilimizde yatırımları destekliyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 11 bin projeye 3,2 milyar lira hibe verdik. Bu hibeler ile kırsalda yaklaşık 7 milyar liralık yatırım gerçekleştirildi. Desteklenen işletmelerde 60 bin yeni istihdam sağlandı. Amacımız, ülkemizdeki küçük ve orta ölçekli tarım ve hayvancılık işletmelerini Avrupa Birliği ve uluslararası standartlara ulaştırmaktır. IPARD AB katılım öncesi yardım aracı olan Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında, hem fonların kullanımı hem de sağladığı katkı bakımından başarılı programdır."

Fakıbaba, TKDK olarak IPARD-II döneminde 2020 yılına kadar hibe sağlamaya devam edeceklerini ifade ederek, destekler kapsamında kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık uyguladıklarını dile getirdi.

TKDK'nin, küçük işletmelerin daha kolay başvuru yapabilmesi için yeni düzenlemeler yaptığını anlatan Fakıbaba, "Amacımız elimizdeki hibe ile daha fazla işletmeyi desteklemek. Küçük işletmelerin IPARD'dan daha çok faydalanması için et ve süt işletmelerinde başvuru alt limiti 2 binden 5 bin avroya düşürülmüştür. Küçük işletmelere ilave puan verilerek nihai hibe sıralamasında öne çıkmaları sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

"Bu karar bir milat olacak"

TZOB Genel Başkanı Bayraktar da IPARD programının Avrupa Konseyi tarafından 2008 yılında kabul edildiğini belirterek, şu an Türkiye genelinde 42 ilde uygulandığını söyledi.

IPARD-I kapsamında yaklaşık 10 bin 300 kişiye kaynak aktarıldığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"IPARD-II kapsamında da sözleşmeler devam ediyor. İki çağrıda da yaklaşık 9 bin 107 müracaat var ama bin 600 civarında da şu an sözleşme imzalanmış durumda. Bu programın amacı sektörü rekabete hazırlayabilmek, pazara açık bir sektör haline getirebilmek ve Avrupa standartlarına uygun üretim yapabilmek. Burada danışmanlara büyük görevler düşüyor. Biz de 411 danışmanımızı proje yapar hale getireceğiz. Birlik ve odalar olarak bugüne kadar 200 civarında Avrupa Birliği projesi yaptık, bunun 103'ü kabul gördü."

Konuşmaların ardından, Bakan Fakıbaba ve Bayraktar iş birliği protokolünü imzaladı.

Törenin ardından bir gazetecinin, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin sorusu üzerine Fakıbaba, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu kararın devletimize, milletimize, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye lider bir ülke. Bu kararın bir milat olacağına ve ülkemiz için hayırlar doğuracağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
Milyonlara Müjde,Kavga Bitecek Barış Getirecek!
Milyonlara Müjde,Kavga Bitecek Barış Getirecek!
Hükümet tapusuz yapı mağduriyetine karşı harekete geçti. Türkiye’de yaklaşık 16 milyon taşınmaza Yapı Kayıt Belgesi verilmesi için yapılacak düzenleme bir hafta içinde Meclis’te.
Büyük tuzak! Paralara çökecekler...
Büyük tuzak! Paralara çökecekler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimi firmaların ve iş adamlarının varlıklarını yurtdışına çıkardıkları yönünde tezvirat üretiliyor" diyerek böyle bir durumun izahı olmayacağını ve affedilemeyeceğini söyledi.
Kadroya geçene 3 müjde birden
Kadroya geçene 3 müjde birden
Kamuya geçen taşeronların hakları belli oldu. Buna göre, hazirana kadar yüzde 4 zam alacak olan işçilerin mesai ücretleri yüzde 60 zamlı ödenecek. Ayrıca, eylülde de ikramiye var.
İş Arayanlar Dikkat,123 bin işçi aranıyor!
İş Arayanlar Dikkat,123 bin işçi aranıyor!
İstihdam teşvikleri yasalaştı, özel sektör işçi alımını hızlandırdı Halen işverenler, iŞKUR aracılığıyla 123 bini aşkın eleman arıyor
Bu numaraya dönen yanıyor!
Bu numaraya dönen yanıyor!
‘0888’le başlayan numaralardan banka masraflarını geri alma, kredi kartı borcunu kapatma gibi acil kodlu mesajlarla vatandaşa ulaşan dolandırıcılar, dönüş yapan tüketicilere binlerce liralık faturalara mal oluyor.
Milyonlara Müjde,indirim sinyali geldi!
Milyonlara Müjde,indirim sinyali geldi!
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, yaptığı değerlendirmede "Fiyat esnekliği olmayan alanlarda ÖTV indirimleri bütçede çok olumsuz etkiye yol açmaz" derken yapılacak indirim ile ilgili de "Enflasyon beklentilerini düşürüz; temel makrodan faiz ve kura kadar olumlu etkisi olur; bunları kullanmaktan çekinilmemeli" dedi.
Evlenene 15 bin TL,İkiye Katlayabilirsiniz!
Evlenene 15 bin TL,İkiye Katlayabilirsiniz!
Çeyiz hesabı uygulamasında açılan hesap sayısı 25 bin 254’e ulaşırken, devlet katkısında üst sınır da 7 bin 500 liraya çıktı. Çiftler ayrı ayrı birikim yapıp tutarı ikiye katlayabilecek.
İş Arayanlar Dikkat,112 bin eleman aranıyor!
İş Arayanlar Dikkat,112 bin eleman aranıyor!
İstihdam Seferberliği’yle işsiz sayısı her geçen gün azalırken, özel sektöre İŞKUR aracılığıyla 112 bin işçi aranıyor.
Bakanlık Açıkladı,İddialar Asılsızdır!
Bakanlık Açıkladı,İddialar Asılsızdır!
​Bugün bir gazetede yer alan köşe yazısındaki bilgilerden hareketle internet medyasına yansıyan bazı haberlerde, tarımda kullanılan kimyevi gübrelere yeni bir düzenlemeyle ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) getirildiği belirtilmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:
İmzalar Atıldı,Artık Ücretsiz!
İmzalar Atıldı,Artık Ücretsiz!
​Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) arasında, kırsal kalkınma projelerinin ücretsiz hazırlanmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.
Dedaş Urfalıları Uyardı,Öde Kaldıralım!
Dedaş Urfalıları Uyardı,Öde Kaldıralım!
Dicle Elektrik, tarımsal sulamada kullandığı elektrik borcunu zamanında ödemediği için yasalara uygun biçimde tarımsal destekleme primlerine bloke konulan çiftçilerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, borcunu ödeyen çiftçilerin blokesinin en kısa sürede kaldırıldığı duyuruldu.
Urfa'da Yatırımlara Ne Kadar Harcandı?
Urfa'da Yatırımlara Ne Kadar Harcandı?
İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı ikinci dönem Genel Değerlendirme toplantısı Şanlıurfa Valiliği Konferans Salonunda Vali Yardımcısı Karaköprü Kaymakamı Ahmet Yıldız başkanlığında yapıldı. Toplantıya Harran Üniversitesi ve Belediye Başkanlıkları temsilcileri ile kamu kuruluşları amirleri katıldı. Gündemde 2018 yılı yatırım programında yer alan, uygulanan ve uygulanacak projelerin dağılımı ve kaynak ayırımı yer aldı. Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, toplam proje bedeli ve kurumlara dağılımı hakkındaki konuşmasında şu bilgilere yer verdi:
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
29°C / 15°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:03
Güneş
05:32
Öğle
12:30
İkindi
16:12
Akşam
19:16
Yatsı
20:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿