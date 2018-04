Urfa'ya AMATEM Müjdesi!

Şanlıurfa’da 2018 yılı yatırım programına alınan Yatılı Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) projelerini inceleyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bir yandan zehir tacirleriyle mücadele ettiklerini, diğer yandan bağımlılığın önlenmesi ve mevcut bağımlıların tedavi edilmesine yönelik projeler üretmeye, tedbirler almaya ve yatırım çalışmalarını sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.Uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Uyuşturucu konusunu, Türkiye genelinde uluslararası güçlerin bir yönlendirmesi olarak değerlendirdiklerini ifade ederek, tüm şehirlerde ve Şanlıurfa’da son yıllarda uyuşturucu konusunda bir artış olduğunu belirtti.Vali Erin, “Boş kalan, sahip çıkılmayan, iş imkânı verilemeyen, üniversiteye gönderilemeyen gençlerimiz, çocuklarımız zehir tacirlerinin hedefindedir. Urfa’da da buna benzer bir durum var. Gençlerimizin istemediğimiz yönlere kaymasına izin veremeyiz. Bunu engellemek için de eğitim yatırımlarını hızlandırarak, istihdam alanları oluşturarak sahip olduğumuz genç nüfus potansiyelimizi şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak şekilde yetiştirmeliyiz. Tüm potansiyelimizi ve imkânlarımızı harekete geçirerek Şanlıurfa’mızı hak ettiği seviyelere çıkarmalıyız. Bunu sadece devlet imkânlarıyla değil, milletiyle kenetlenmiş bir mekanizmayı harekete geçirerek başarabiliriz. Tüm bu çalışmaları sürdürürken de terör kadar toplumumuza zarar veren uyuşturucu ve tefecilikle de terörle mücadelede gösterdiğimiz kararlılıkla mücadele ediyoruz” dedi.2017 Yılı sonu itibariyle Şanlıurfa’nın en fazla uyuşturucu madde ele geçirilen ilk beş il arasında yer aldığını ifade eden Vali Erin, “Şanlıurfa hem geniş coğrafi alanı, Suriyeli misafirlerle 2,5 milyonu bulan nüfusu ve nüfusun genç yapısı nedeniyle uyuşturucu tacirlerinin hedefinde olan bir şehrimiz. Aynı zamanda bu maddelerin transit geçiş güzergâhında bulunması, risk faktörünü artırıyor. Bu riski en aza indirmek, ortadan kaldırmaya yönelik tedbirler almak amacıyla mücadelemize de devam edeceğiz. 2017 yılında güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucu 3.035 olay tespit edilmiş, yakalanan 3.864 kişiden 807’si tutuklanarak cezaevine konmuştur” diye konuştu.Bu yılın ilk dört ayında zehir tacirlerine karşı güvenlik güçlerimizin yürüttüğü başarılı operasyonlar sonucu tutuklanarak cezaevine konan suçlu sayısı terör suçlusu sayısını geçti. Güvenlik güçlerimizin terör örgütlerine yönelik yürüttüğü çalışmalarda bu yılın ilk dört ayında 675 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edilmiş ve 214’ü tutuklanmış, aynı dönemde uyuşturucu madde kaçakçılığı ve ticareti yapan 1299 kişi yakalanmış ve bunlardan 249’u tutuklanmıştır. Güvenlik güçlerimiz, gençlerimizi zehirlemeye kasteden bu zehir tacirlerine karşı mücadelesine kararlılıkla devam edecektir” diyerek, gösterdikleri başarıdan dolayı Emniyet Müdürlüğümü ve İl Jandarma Komutanlığımı personellerini tebrik etti.Uyuşturucuyla mücadele konusunda GAP İdaresi Başkanlığından temin edilen finansmanla bir proje başlatıldığını, bu proje ile hem sahadan gelen hem de bu konulara kendilerini adamış ilim adamlarının katkılarıyla pratik ve uygulanabilir çözümler ortaya konulacağını belirten Vali Erin, Dünya Sağlık Örgütünü, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün katılımıyla Şanlıurfa’da ilk kez yerel bir çalışma yürütüleceğini söyledi. Proje kapsamında uyuşturucu bağımlısı sayısının tespit edileceğini, bağımlılığı önlemeye yönelik ilave tedbirler ve tedavi yöntemleri konusunda çalışmalar yapılacağını dile getiren Vali Erin, “Bu projemizle dünyadaki bütün iyi uygulamalar, örnekler incelenecek ve Urfa’ya özgü, ilk defa Urfa’da uygulanacak ve başarı düzeyi yüksek bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hedefimiz bu. Bu model, Türkiye’nin diğer illerine de örnek olacak” dedi.Uyuşturucu ile mücadelede eğitim, sosyal ve kültürel faktörleri dikkate alarak çalışmalar yürüttüklerini hatırlatan Vali Erin, “Eğitim öğretim yılı başından itibaren okul çevrelerimizin güvenli hale getirilmesi amacıyla uyguladığımız tedbirler titizlikle uygulanmaya devam ediyor. Bunun yanında eğitimle tüm sorunları aşabileceğimiz bilinciyle ilimiz genelinde 2017 yılı sonu itibariyle 154 okulumuzun inşaası için çalışmalarımızı başlattık. Bir yandan eğitimin fiziki altyapısını güçlendirme, diğer yandan gençlerimizin üniversiteye hazırlanmasında Milli Eğitim Müdürlüğümüz, yerel yönetimlerimizin destekleriyle eğitim veren kurs merkezlerimiz ve büyük bir sorumluluk düşen eğitim camiamızın özverisi ile Şanlıurfa’nın eğitimde Türkiye ortalamalarının üzerinde bir başarı grafiği yakalaması için gayret ediyoruz” diye konuştu.Vali Erin, şunları söyledi: Bunun yanında mesleki ve teknik eğitime yönelik kampüs projemiz, çıraklık eğitim merkezlerimiz, gençlik merkezlerimiz ve sosyal tesislerimiz çocuk ve gençlerimizin her türlü zararlı alışkanlık ve kötülükten korunarak geleceğe hazırlanması için faaliyetlerini sürdürüyor. Gençlerimiz yarından ümitli olsunlar. Yarın, bugünden çok daha iyi olacak. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa hep birlikte gerçekleştireceğiz. Sizi yönetenlere, idare edenlere güvenin. Çünkü bizim, sizlerin çocuklarınızın, torunlarınızın geleceğinin daha iyi olmasını sağlamak ve bunun için büyük bir gayret sarf etmekten başka hiçbir gayemiz ve amacımız yok. Tek gayemiz, çocuklarımızın, gençlerimizin, evlatlarımızın bu millete, bu devlete faydalı bireyler olarak yetişmesini sağlamak, hem bu dünyalarını hem öbür dünyalarını heba edecek zararlı fikirlerden uzak tutmak hem kendilerinin gelişmesini hem de kendileri gelişirken çevrelerine faydalı olacak şekilde yetişmeleri için gayret ediyoruz. Bu anlamda eğitimde de sağlıkta da uyuşturucuyla mücadelede de ve topluma zarar veren her türlü akımlarla mücadele konusunda da kesin kararlı ve sarsılmaz bir irademiz var. Bunu adım adım takip edeceğiz.Şanlıurfa Valiliği’nin uyuşturucu, alkol ve madde bağımlılığına karşı yürüttüğü kararlı çalışmaların yanında, mevcut alkol ve madde bağımlılarının tedavi ve rehabilitasyonlarının yatılı olarak sağlanabileceği merkezlerin de inşa çalışmaları başlatıldı.2018 Yılı yatırım programına alınan 30 Yataklı Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi (AMATEM) ile 15 Yataklı Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇAMATEM) projelerinin de tamamlandığını belirten Vali Erin, “Sağlık Bakanımız, Adalet Bakanımız, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız ile Milletvekillerimizin de desteğiyle, 2018 yılı yatırım maliyetinin 35 milyon TL olması tahmin edilen bu projelerimiz, önümüzdeki günlerde bakanlık onayına sunulacak. Projelerin ihaleleri Haziran veya Temmuz aylarında yapılacak ve her iki proje de tamamlanmasının ardından hizmete sunulacak. Merkezler hizmete girene kadar ise alkol ve madde bağımlılarının yatılı tedavileri, tadilat çalışmaları bitmek üzere olan eski Suruç Devlet Hastanesi binasında yapılacak” dedi.