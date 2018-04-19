Gümüşhanespor Maçını Şansalan Yönetecek

TFF 2. Lig Beyaz Grupta 32. Hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.Buna göre; Takımımızın Pazar günü 11 Nisan Stadyumu’nda saat 15.30’da Gümüşhanespor ile oynayacağı müsabakayı Süper Lig Hakemlerinden Ali Şansalan yönetecek. Çanakkale bölgesi hakemlerinden olan Şansalan’ın yardımcılıklarını da Erhan Akbulut ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmada 4. Hakem olarak ise Mustafa Murat Oğuz görev alacak.Urfaspor, Geçen sezon 1.lig'de Urfaspor’un iki maçını yöneten üst klasman hakemi Şansalan ile Urfaspor iç sahada Manisasporu 2-0 yenmiş, deplasmanda oynanan Ümraniye maçında ise 1-0 mağlup olmuştu.