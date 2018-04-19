Dedaş Urfalıları Uyardı,Öde Kaldıralım!

Ödemek İsteyenlerin Blokeleri Kaldırılıyor

Dicle Elektrik, tarımsal sulamada kullandığı elektrik borcunu zamanında ödemediği için yasalara uygun biçimde tarımsal destekleme primlerine bloke konulan çiftçilerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, borcunu ödeyen çiftçilerin blokesinin en kısa sürede kaldırıldığı duyuruldu.Tarımsal destekleme primlerine bloke konulmasıyla ilgili basında yer alan iddialar üzerine açıklama yapan Dicle Elektrik, tarımsal sulamada kullandığı elektriğe ait borcunu ödemeyen çiftçilerin bu borcunun tarımsal destekleme priminden kesilmesi uygulamasının Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2017/47 sayılı tebliğine dayandığı bildirildi. Sadece Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde ÇKS sistemine kayıtlı olan 4 bin çiftçinin son 2 yıldır ödenmeyen elektrik borcunun 150 milyon liraya ulaştığına yer verilen açıklamada, uygulamanın sadece borçlu olan çiftçileri kapsadığı, borcunu ödeyen çiftçilerin ise uygulamadan etkilenmediği kaydedildi.Dicle Elektrik tarafından yapılan açıklamada, bazı çiftçi örgütlerinin temsilcilerinin blokaj konusunda bilerek veya bilmeyerek basına sorumsuz açıklamalar yaptığı, yasal olan bir uygulamayı sanki yasal değilmiş gibi göstermeye çalıştıklarına dikkat çekilerek, şöyle denildi:"Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2017/47 sayılı Tarımsal sulamaya ilişkin elektrik borcu bulunan çiftçilere bu borçları ödeninceye kadar 2017 üretim sezonuna ait fark ödemesi destekleme ödemesi yapılmamasına ilişkin uygulama tebliğine uygun olarak sadece geçmişe ait elektrik borcu bulunan olan çiftçilerin desteklemesine blokaj uygulanmaktadır. Uygulama tamamen yasalara uygun olup, iddia edildiği gibi ’haksız’ değildir. Blokaj konulan ancak borcunu peşin ödeyen çiftçilerin blokelerinin en kısa sürede, borcunun destekleme priminden kesilmesini isteyen çiftçilerin ise virman işlemi nedeniyle azami bir hafta içerisinde kaldırılmaktadır."