Bunu da gördük! 'Canlı yayınınız batsın'

"Cicişler" olarak tanınan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşler Etiler’de ikamet ettikleri evde birbirine girdi. Polislerin ayırdığı kavganın ardından Ersoy kardeşler hastaneye götürüldü. Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, 'kardeş kavgası'nın perde arkasını yazdı.İşte Cengiz Semercioğlu'nun yazısındaki o bölüm: Benim ‘Ecişler’ dediğim o iki kız kardeşten biri, genç ve zengin bir işadamına mesaj atmış.