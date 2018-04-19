Vali Erin;'15 Yıl Önce Bunu Yapamazdınız'

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, önceki gün kendisini ziyaret ederek düzenledikleri TÜBİTAK destekli bilim fuarına davet eden öğrencileri yalnız bırakmadı.Şanlıurfa Nureddin Mahmud Zengi İmam Hatip Okulu öğrencilerinin hazırladığı bilimsel çalışmaların sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un katılımıyla açıldı.Nureddin Mahmut Zengi İmam Hatip Okulu bahçesinde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Vali Erin, kendisinin de İmam Hatip Ortaokulundan mezun olduğunu belirterek, İmam Hatiplilerin milli manevi duygulara sımsıkı bağlı kalırken diğer taraftan da bilim ve teknolojiyi yakından takip etmesi gerektiğini kaydetti. Öğrencilere hitaben “Kendinize güvenin ve o doğrultuda çalışın” diyen Vali Erin, “15 yıl önce İmam Hatip’ten mezun olanlar sadece imam ve vaiz olabilirdi. Ama bugün İmam Hatip mezunu bir Cumhurbaşkanımız var. Ben de İmam Hatip mezunuyum. Önünüzde hiçbir engel yok. Sadece disiplinli ve iyi çalışmak var” diye konuştu.Konuşmalardan sonra fuarın açılış kurdelasını öğrencilerle birlikte kesen Vali Erin ve beraberindekiler, standları gezerek öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceledi. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenlere okul idaresi tarafından hazırlanan plaketleri takdim eden Vali Erin, okuldan ayrılırken öğrencilerin sevgi gösterileriyle uğurlandı.