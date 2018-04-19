Urfa'da Yatırımlara Ne Kadar Harcandı?

“İlimizde yürütülmekte olan 519 adet projenin toplam bedeli 9 milyar 282 milyon 432 bin 604 TL’dir. Proje bedelinin 3 milyar 72 milyon 858 bin 735 TL’si harcanmıştır. Dönem sonu itibariyle toplam nakdi gerçekleşme % 33,10’dur. 18 Nisan 2018 tarihi itibariyle toplam 519 adet projeden 11’i bitirilmiştir. Genel olarak İlimizdeki yatırımlar; tarım, ulaştırma, eğitim, sağlık ve enerji sektöründe yoğunlaşmaktadır.”
Vali Yardımcısı Yıldız; Proje bedellerinin % 46,06’sının tarım, % 27,72’sinin ulaştırma, % 13,41’inin eğitim, % 12,81’inin ise diğer kamu hizmetleri ve sektörlere ait olduğunu belirtti.
İlimizde devam eden 519 projenin dağılımı şöyle:
İl Milli Eğitim Müdürlüğü 223 proje, Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğü 71 proje, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. 53 proje, İl Sağlık Müdürlüğü 29 proje, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü 25 proje, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 21 proje, TEİAŞ 12. Grup Bölge Müdürlüğü 17 proje ve diğer kurumlara ait 80 proje.
İl Koordinasyon Kurulunca sektörlere göre yapılan açıklamalar şöyle:
Tarım sektörü: İlimizde tarım yatırımları proje bedeli olarak birinci sıradadır. Merkezi bütçe ödeneğinin tahsisi açısından ilimize gelen ödeneğin % 46,06’sını almıştır. Sektörde; Suruç ovası pompaj sulamaları, Şanlıurfa ve Harran Ovası sulamaları, Bozova pompaj sulamaları, Viranşehir pompaj sulamaları, GAP Eylem Planı kapsamında Ceylanpınar-Mardin ovaları cazibe sulamaları, Suruç Taşbasan sahil şebeke yapımı, Birecik ve Siverek ilçelerinde gölet sulamaları devam eden önemli projelerdendir.
Ulaştırma Sektörü: Diyarbakır-Siverek-Şanlıurfa Yolu (Akziyaret-Havaalanı-Hilvan ayr.) (GAP %95 gerçekleşme), Şanlıurfa-Viranşehir Yol yapımı (GAP %95 gerçekleşme), Şanlıurfa-Akçakale Yolu (GAP %95 gerçekleşme) ve Kahta-Narince-Siverek Yolu (%85 gerçekleşme), Şanlıurfa-Hilvan ayr. Bozova 8. Bölge Hududu (GAP %85 gerçekleşme) devam eden önemli projelerdendir.
Eğitim Sektörü: Eğitim alanında Harran Üniversitesi Kampüs Altyapı İnşaatı, Harran Üniversitesi Derslik Merkezi Birimler (GAP) ve Viranşehir Mesleki ve Teknik Lise devam eden önemli yatırımlardandır. Akçakale Belediyesi Engelli Merkezi yapımı ve kreş binası yapımı tamamlanan projelerdendir.
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