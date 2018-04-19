Urfa'da Yatırımlara Ne Kadar Harcandı?

İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı ikinci dönem Genel Değerlendirme toplantısı Şanlıurfa Valiliği Konferans Salonunda Vali Yardımcısı Karaköprü Kaymakamı Ahmet Yıldız başkanlığında yapıldı. Toplantıya Harran Üniversitesi ve Belediye Başkanlıkları temsilcileri ile kamu kuruluşları amirleri katıldı. Gündemde 2018 yılı yatırım programında yer alan, uygulanan ve uygulanacak projelerin dağılımı ve kaynak ayırımı yer aldı. Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, toplam proje bedeli ve kurumlara dağılımı hakkındaki konuşmasında şu bilgilere yer verdi: