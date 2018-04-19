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Bu haber 19 Nisan 2018 14:08:06 Tarihinde eklenmiştir.

İYİ Parti seçime girebilecek mi? Gözler YSK’ya çevrildi

Erken seçim kararı sonrası İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği tartışma konusu oldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın son kayıtları ortaya çıktı.

İYİ Parti seçime girebilecek mi? Gözler YSK’ya çevrildi

Cumhurbaşkanı  ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli dün Külliye’de erken seçim zirvesi yaptı. Zirvenin ardından Erdoğan, 24 Haziran’da seçime gidilmesi için karar alındığını duyurdu.  Bu açıklama sonrası gözler seçimlere katılacak partilere çevrildi.  MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 26 Ağustos’ta erken seçim yapalım çağrısı sonrası gündeme CHP’nin İYİ  Parti seçime katılamaz iddiası bomba gibi düşmüş İYİ Partililer ise bu iddiayı yalanlamıştı. Ancak erken seçimin 24 Haziran’da yapılacağının duyurulmasının ardından gözler bir kez daha İYİ Parti’ye çevrildi.  


Çünkü seçim kanunu diyor ki; bir partinin seçime girebilmesi için en az 41 ilde örgütlenmiş olması lazım. Daha sonra büyük kurultayını yapmış olması lazım. Ve büyük kurultayından en az 6 ay geçmiş olması gerekiyor.  Bu iddianın kaynağı İYİ Parti’nin kurultayını 1 Nisan’da yapmış olması gösteriliyor.  İYİ Parti ise İlk kurultayın 10 Aralık 2017 günü yapıldığını iddia ediyor. 

8 ARALIK İTİBARİ İLE BÖYLE BİR PARTİ YOK 

Yüksek Seçim Kurulu, 8 Aralık 2017 günü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazarak İYİ Parti’nin  ilk büyük kongre tarihinin SEÇSİS’e uygun olarak hazırlanıp gönderilmesini  talep etti.  Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı  YSK’ya gönderdiği yazıda ilginç bir durum ortaya çıktı. Savcılıktan 12 Aralık 2017 tarihinde gelen yazıda “25 Kasım 2017 tarihinde kurularak tüzel kişilik kazanan İYİ Parti’nin 24 Kasım 2017 tarihli yazı ile 1. Olağan Kurultayını 10 Aralık 2017 tarihinde yapacağını, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ise 12 Aralık 2017 tarihinde yenileyeceğini  bildirmiştir.  Ancak partinin 8 Aralık 2017 tarihi itibari ile kurultayını yaptığına dair bir belge bize ulaşmamıştır. Ayrıca kuruluşunu bildir bir il ya da ilçe teşkilatı bulunmadığı anlaşılmıştır”  denildi. 

PARTİ YOKSA SEÇMEN KÜTÜĞÜ DE YOK 


Savcılığın gönderdiği yazının ardından YSK da şöyle karar verdi: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 12 Aralık 2017 tarihli yazısında İYİ Parti’nin 08 12.2017 tarihi itibariyle kuruluşunu bildirdiği herhangi bir il veya ilçe teşkilatının bulunmadığı, dolayısıyla bir ilde teşkilatlanmak için ilçelerde kongre yapmadığı bu suretle henüz  41 ilde teşkilatlanmadığı anlaşılmıştır. Bu yazı üzerine YSK da  İYİ partinin 41 ilde teşkilatlanmaması ve  TBMM’de de grubu bulunmadığından seçmen kütüğü verilmesi talebini  reddine. Kurulumuzun resmi internet sayfasında sandık bazlı sonuçlar yayımlandığında bu istemin de reddine” Bu karar İYİ Parti’ye de tebliğ edildi.

Şimdi  8 Aralık 2017 tarihi itibari ile kurulmamış bir partinin 24 Haziran 2018’deki seçimlere girip giremeyeceği tartışılıyor. 

AKŞENER İLK KONGREMİZİ 10 ARALIK’TA TAMAMLADIK


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,24 Haziran'da  gerçekleştirilecek erken seçime ilişkin, "İYİ Parti seçime girecek.Bu konuda herkesi ayağını denk almaya davet ediyorum. Biz birinci olağan kongremizi 10 Aralık'ta tamamladık. 68 il  ve ilçe teşkilatımız buna bağlı olarak kuruldu. O günden saydığınızda 10 Haziran itibariyle seçime girmeye hazırdır” dedi. 

 

Kaynak: Milliyet.com.tr
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