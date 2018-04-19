AK Parti elindeki son anketi açıkladı! Oranlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıkladı. Açıklamanın hemen ardından vekillere Genel Merkez'den mesaj gönderildi ve "Bu sabah saat 11:00'de Genel Merkez'de Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Baskanlığında yapılacak kahvaltılı toplantıya katılmanız önemle rica olunur" denildi. Bu sabah vekiller toplantı için gelmeye başladı. İlk programda 50 vekilin toplantıda olması hedefleniyordu ancak erken seçim kararının ardından toplantıya tüm milletvekilleri ve parti kurmaylarının katılması yönünde karar alındı.
SEÇİM KAMPANYASI 15 MAYIS'TA BAŞLAYACAK
Mayıs ayının 15'i gibi kampanya süreci başlar gibi görünüyor. Yine büyük mitinglerimiz olacak."
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