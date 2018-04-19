Başkan Peltek “erken Seçim Doğru Bir Karar”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağı açıklamasına olumlu tepkiler sürerken, bir destek de Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek’ten geldi. Peltek, enflasyonla mücadele ve stratejik yatırım projeleri için erken seçimin doğru bir karar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihinin öne çekilmesi teklifini kabul ettiklerini açıklayarak, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurdu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, tüm yatırımcıların beklentisi olan güven ve istikrar ortamının sağlanması yönüyle ekonomiye olumlu bir yansıma olacağını, enflasyonla mücadele ve stratejik yatırım planlarının hayata geçirilmesi için erken seçimin doğru bir karar olduğunu ifade etti.

Başkan Peltek şöyle devam etti: “İş dünyası, belirsizlik ortamlarında stratejik yatırım planlarını erteler ve güven ortamının tesisi ile ancak hayata geçirir. Seçimlerin erkene alınmasını; üretim ve istihdamın artması, bölgemizde ve komşularımızda yaşanan siyasi gelişmelere karşı doğru konum belirlenmesi ve ikili yapıyı da ortadan kaldıracak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin hızlanması adına, son derece olumlu karşılıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu, 24 Haziran tarihinde erken seçim kararı 2023 hedeflerimizin gerçekleştirilmesi ve güçlü Türkiye’ye giden yolda bütün engellerin bertaraf edilebilmesi adına önemli bir adım olacaktır.” dedi.