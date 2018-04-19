Bilim Fuarı Açılış Hilvan'da Yapıldı

Türkiye’nin bir çok yerinde açılışları yapılan “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı”nın Urfa açılışını Hilvan/Ovacık Ortaokulu yaptı.Hilvan İlçe Milli Eğitim Müdürü mehdi Turğut; “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları açılışını Ovacık Ortaokulu ile yapacağız... Tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimiz davetlidir.” Duyurusunda bulundu.