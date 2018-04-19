Az Kullanın,Elektriğinizi Keseriz!

Tarımsalda Elektrik Tüketimi Yüzde 260 Arttı

Yağışların önceki yıla oranla daha az olmasının da etkisiyle Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde tarımsal sulamada tüketilen elektrik miktarı geçen yıl aynı dönemle kıyaslandığında Mart ayında yüzde 139 iken Nisan ayında yüzde 260 oranında yükseldi. Dicle Elektrik, tarımsal sulamadaki elektrik tüketiminde yaşanan olağanüstü artışın sürdürülebilir olmadığını açıkladı.

Türkiye genelinde tarımsal sulamada kullanılan elektriğin yaklaşık yarısı Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde tüketiliyor. Tarımsal sulamada en fazla tüketim Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır’da yapılırken, bu yıl yağışların da yetersiz olması yüzünden art arda tüketim rekorları kırılıyor. Mardin’de tarımsal sulamada tüketilen elektrik miktarı geçtiğimiz yıl Mart ayında günlük 8.510 MWh olurken, bu yıl aynı tarihte yüzde 139’luk artışla 20.344 MWh’ye yükseldi. Şanlıurfa’da Mart 2017’de 15.454 MWh olan günlük elektrik tüketimi ise yüzde 70’lik artışla bu yıl aynı tarihte 26.210 MWh olarak gerçekleşti.

Tüketimde %260 Artış

Dicle Elektrik Dağıtım daha Mart ayında yaşanan tüketim artışı şokunu üzerinden atamamışken Nisan ayında bir rekor haberi daha geldi. Bölgede tarımsal sulamada tüketilen elektrik geçen yıl 1-16 Nisan tarihleri arasında 140.000 MWh olarak gerçekleşmişken, bu yıl aynı dönemde tüketilen elektrik miktarı yüzde 260 artış ile 500.000 MWh’ye yükseldi.

Kabul Edilemez Durum

Dicle Elektrik, tarımsal sulamada tüketilen bu denli büyük ve önemli tüketim artışının normal olmadığını belirterek, mevcut şartlarda gerçekleştirilen bu denli aşırı tüketimin sürdürülemez olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, ‘’Şirketimiz 61.198 km² alanda yaklaşık 6 milyon nüfusa ve 1 milyon 760 bin müşterisine kesintisiz elektrik enerjisi verme gayreti içerisindedir. Hem teknolojik yatırımlarla hem de saha çalışmaları ile kayıt dışı kullanımı önlemeye çalışmaktayız. Bu denli aşırı tüketimin altında kayıt dışı kullanımın olmadığı düşünülemez. Ekiplerimiz 6 ilin tümünde 7/24 kaçak kontrolü yapıyor. Bu nedenle haksız ve hukuki olmayan elektrik kullanımına karşı şirketimizin gösterdiği hassasiyeti, herkesin göstermesi gerekir. Bu sorun şirketimiz kadar faturasını düzenli ödeyen herkesin ortak sorunudur. Ortada çok büyük tüketim artışı var. Kısa süre içerisinde yaşanan böylesi keskin tüketim artışlarının boyutunu da öngörmemiz mümkün olmuyor. Bu da ne kadar tedbir alırsak alalım enerjide dalgalanmalara, istenmeyen arızalara, dolayısıyla da kesintilere neden olabiliyor. Bu durum kabul edilebilir olmadığı kadar sürdürülebilir de değil. Gerektiğinde elektriklerini kesmekten, ciddi kesintilere gitmekten de kaçınmayacağız’’ denildi.