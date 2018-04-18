Urfa'da Hayata Geçiriliyor,Türkiye'ye Örnek Olacak!

VALİ ERİN’DEN MEDENİYET VURGUSU

VAKIF ŞİRKETİ KURULUYOR

“TURİZME YATIRIM YAPIN”

ÇİFTÇİ: DEĞERLERİMİZİN FARKINDA, GELECEĞE YÜRÜYORUZ

ASLAN: KÜLTÜREL MİRASTA DÜNYANIN EN ZENGİN ALANIYIZ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde yapılan açılış töreninde konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, turizm haftasının Şanlıurfa’ya ve ülkemize hayırlar getirmesini diledi. Bir hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerin Şanlıurfa’nın tanıtımına ve turizmine önemli katkılar getirmesini beklediklerini kaydeden Vali Erin, “Şanlıurfa, sanayiden tarıma, zengin beşeri sermayesinden turizme kadar çok önemli değerlere sahip olan bir şehir. Bu potansiyel ve zenginliğin düzgün şekilde planlanması, bilimsel anlamda dizayn edilmesi, vizyonun tespit edilmezi, yapılacak organizasyonların uzun vadeli planlanmasına ihtiyaç var. Eğitimden sağlığa, tarımdan ekonomiye ve turizme kadar her alanda bunu sağlamaya çalışıyoruz. Eğitimde önemli mesafe aldık. Önemli yatırımların gerçekleştiği sektörlerden biri oldu. Turizm alanında da geleceğe yönelik planlamalar büyük hızla devam ediyor. Bir taraftan Şanlıurfa’yı ziyaret edecek turistlere Avrupa standartlarında hizmet verecek fiziki altyapı eksikliklerimizi tamamlarken öbür taraftan da bir zihniyet değişimine ihtiyacımız olduğunu bildirmek lazım” dedi.Turizm Haftası açılış programına, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile turizm alanında faaliyet gösteren ticari işletme temsilcileri katıldı.Şanlıurfa’da turizmin profesyonel bir anlayışla yönetilmesi gerektiğine işaret eden Vali Erin, “Şanlıurfa’yı bir medeniyet şehri olarak tanıtıyoruz. Ancak medeniyet dendiği zaman hoşgörünün, sevginin, toleransın, empatinin, karşılıklı sevgi ve saygının en üst düzeyde cereyan ettiği bir anlayışı ifade eder. Şehrimizde bu anlayışın geliştirilmesi anlamında da eksikliklerimiz var. Gelecek misafirlerin ağırlanması konusunda çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğumuzu bilmeniz lazım. Birbirinin hakkına saygı gösteren ve özellikle milletin, devletin hakkına hukukuna riayet eden toplumsal bir anlayışı geliştirmemiz lazım. Zorla, zorbalıkla, işgallerle, dayatmayla ve zora dayalı anlayışlarla bir yere varabilme şansımız yok. Dolaysıyla turizmin profesyonel anlamda yönetildiği, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden ve ona göre yol ve yöntem belirleyen bir modeli Şanlıurfa’da mutlaka oturtmamız gerekiyor” diye konuştu.Şanlıurfa’da tarih yeniden canlanıyor projesinin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ve önümüzdeki dönemde Türkiye’ye örnek olacak, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, ŞURKAV, STK’lar ve ilçe belediyelerinin ortak olduğu vakıf şirket modeliyle profesyonel şekilde yönetimi ele alan, danışma, yol ve yöntem belirleme anlayışını hızlı bir şekilde hayata geçireceklerini ifade eden Vali Erin, şirket kuruluşunun büyük ölçüde tamamlandığını, şirketin faaliyete girmesiyle Urfa tarihi ve kültürel zenginliğinin dünyanın dört bir tarafında tanıtım ve pazarlanmasının yapılacağını ve şirketin sadece bu işle uğraşacağını kaydetti.Şanlıurfa’da 700’ün üzerinde tescilli kültür varlığı, 2000’e yakın kültürel varlığı bulunduğunu, henüz dokunulmamış tarihi zenginlikleri bulunduğunu hatırlatan Vali Erin, turizmi gelişmiş ülkeleri bunlardan sadece bir tanesini kullanarak Şanlıurfa’nın turizmden kazandığı paydan çok daha fazlasını elde edebildiğini dile getirdi.Şanlıurfa’nın konaklama tesislerine ihtiyacı olduğunun altını çizen Vali Erin, Şanlıurfa’nın son on yılın konaklama rakamlarını 2017 yılı sonunda 800 bin ortalamasına çıkardığını, bu rakamın 2018 yılında yüzde 50 artmasının beklendiğini ifade ederek, “Şanlıurfa’nın 1 milyonun üzerinde misafiri ağırlayacak kadar konaklama tesisine ihtiyacı var. Şu anda turizm belgeli işletmelerimizin yatak sayısı 2 bin 300 civarında. Bir o kadar da belediye belgeli yatağımız var. Misafirhaneleri, konuk evlerini de katarsanız yatak sayımız 7 bin değil. İki milyon turist ağırlamayı hedefleyen bir şehir için bu yatak sayısı yeterli değil. Parasını iyi şekilde değerlendirmek isteyenler bu alanda yatırım yapabilirler” dedi.Butik otelcilik konusunun da emek sarf edilmesi gereken konular arasında olduğunu kaydeden Vali Erin, “Bir taraftan 5-6 yıldızlı otellerin yapımını teşvik ederken, bir yandan da kültür ve inanç turizminin ağırlıklı olduğu bu bölgede ve Şanlıurfa’da, tarih ve kültüre uygun konaklama alanlarının daha çok sayıda olmasına ihtiyaç var. Başka ülkelerden gelecek turistler, bu gibi yerler arıyor. Onların aradığı yer beş yıldızlı oteller değil. Güzel şekilde dizayn edilmiş eski evlerimiz, hanlarımızda konaklamak istiyorlar” şeklinde konuştu.Turizm Haftası açılış programının yapıldığı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde yaklaşık bir saat güneş altında oturan protokol üyeleri ve davetlilerin güneşten rahatsızlığını fark eden Vali Erin, konuşmasının sonunda Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik değerlerini kısaca hatırlatarak “Harranımız, Göbeklitepemiz sayamayacağım kadar çok zenginliğimiz var. Aynı zamanda güneşimiz var. Bronzlaşmak için sahile gidip günlerce vakit geçirmenize gerek yok. Şu Nisan ayında bu sıcakta bir saat oturmanız yeterli. Bir haftalık bronzlaşma süresini bir saate indiriyoruz. Buyursunlar gelsinler, Bir saatte bronzlaşmazlarsa ücretsiz bir şekilde misafir eder ve göndeririz” diyerek espri yaptı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise, turizmin boyut değiştirdiğini, eski algılama ile şimdi arasında büyük fark olduğunu dile getirerek “İnsan artık kendini tanımak istiyor. Geçmişine yolculuk yapmak istiyor, tarihi ile yüzleşerek daha önce yeryüzünde yaşamış medeniyetleri, zenginlikleri görmek, gezmek düşüncesinde. Dolaysıyla bu boyutta Şanlıurfa çok önemli bir yere sahip olmaya başlıyor. Şanlıurfa’da kültürlerin getirmiş olduğu bir birikim ve tarih var. Tarihin sokaklarına ecdadımızın getirmiş olduğu bir mimari var. Yine bu bölgemize Allah’ın bahşettiği müthiş bir tabiat güzelliğimiz var. Değerlerimizin farkında olarak geleceğe doğru yürüyoruz. Bu yıl, tüm yılların başlangıcından daha iyi bir rakamla karşı karşıya olduğumuz görülmektedir. Bunun etkisi çok olacaktır. Gerek organizasyonlar, gerekse Urfa’nın hizmetine sunduğumuz fuar merkezi sayesinde Şanlıurfa’nın bir fuar kenti haline gelmesi, Türkiyemizi dünyaya tanıtacak Göbeklitepe’nin ziyarete açılması turizmimizi hareketlendirecek. Bizler de Büyükşehir Belediyesi, Valiliğimiz, İlçe Belediye Başkanlıklarımız, Kaymakamlıklarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve ticari işletmelerimizle birlik beraberlik içerisinde şehrimizi geleceğe taşıyacak projelerde yer almaya devam edeceğiz” diye konuştu.İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ise, Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik potansiyeli hakkında bilgiler vererek, “İlimizin turistik potansiyellerinin ekonomiye dönüştürülmesi en büyük dileğimizdir. İlimiz, kültürel miras konusunda dünyanın en zengin alanlarındandır. Bu kültürel mirası koruma-kullanma dengesi gözetilerek işletilmesi, tüm sektör paydaşlarının ortak dileği olduğu gibi yapılan tüm çalışmalarda da özellikle buna dikkat edilmelidir” dedi.Turizm haftası etkinlikleri, öğleden sonra ise Haleplibahçe’deki Sakıbın köşkünde devam etti. Gastronomi şehri Şanlıurfa’nın yöresel yemekleri, tatlılar, pastalar ve içeceklerin sunumunun yapıldığı etkinlikte, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile Kaymakamlıklar koordinasyonunda hazırlanan yöresel yemek sunumlarını yaptılar. Vali Erin, protokol üyeleri ve vatandaşlar standları ziyaret ederek yöresel ürünler hakkında bilgi alıp, farklı mutfak lezzetlerinin tadına baktılar.Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tescil edilen yöresel Urfa yemeklerinin sunum ve tanıtımın da yapıldığı etkinlikte, Şanlıurfa’da faaliyet gösteren pastacılar tarafından yapılan Şanlıurfa’nın tarihi turistik yerlerinin minyatür boyutundaki pastaları büyük dikkat çekti.Turizm Haftası etkinlikleri, 19-20 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak konferans, sinema gösterimi, gezi ve sıra gecesinin ardından sona erecek.