Başbakan'dan İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı sorusuna yanıt

NEDEN 24 HAZİRAN?

MECLİS BAŞKANLIĞINA SUNULACAK MI?

Yıldırım, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti'nin seçime katılıp katılmayacağı sorusuna Yıldırım, şöyle yanıt verdi:"Seçime hangi partinin katılacağının, hangisinin katılmayacağının kararını Yüksek Seçim Kurulu veriyor. Seçimin tarihi belli olduktan sonra Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklar, orada hangi partilerin de seçime girmeye hak kazandığı belli olur. Türkiye'nin iktidarda olan en büyük partisi olarak, AK Parti olarak seçimlere kim katılırsa katılsın bizim açımızdan herhangi bir sorun teşkil etmiyor. O bakımdan ben parti adı telaffuz etme ihtiyacı bile duymuyorum. Buyursunlar herkes meydanda boyunun ölçüsünü alır."Erken seçim için 24 Haziran'ın seçilmesinin özel bir nedeni olup olmadığı sorusuna ise Başbakan şöyle cevapladı:"Madem vaktinden önce yapılma ihtiyacı doğdu, kamuoyunu uzun süre bu işle meşgul etmeye gerek yok. Seçim programı başladığı anda, seçim konuşulmaya başladığı anda malum her şey beklemeye alınır. Memleketin işlerinin durmaması açısından, ülkenin gündeminden bir an önce konunun da düşmesi açısından en kısa tarih, ülke için memleket için en güzel, en iyi tarihtir. O bakımdan 24 Haziran tarihi güzel bir tarihtir. Ramazandan sonraki demek ki bir hafta seçim yurt genelinde yapılacak, güven içerisinde, huzurla Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz, milletvekillerimizi seçeceğiz, muhtarları seçeceğiz. Daha sonra da 2019 Mart ayının sonunda da belediye başkanlığı seçimleri olacak.''Yıldırım, 24 Haziran'da seçimin yapılmasına ilişkin teklifin Meclis'e hemen sunulacağını belirterek, "Süreç hemen başlayacak. Karar açıklandı, Mecliste tabii bunun teklif olarak verilmesi gerekiyor. Komisyondan geçecek, daha sonra da genel kurulda görüşülecek. Süreç resmen başladı, gayet tabii bugün verilmiş olur" dedi.