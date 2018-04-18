Urfa'da Bulunan Göbeklitepe,Pasta İle Hayat Buldu!

Urfa Turizm Fuarı’na katılan Fuar’ında Elif Butik Pastacılığın sponsorluğunda Chef Özlem Küçükosman ve Zonguldaklı Sugar Artist Begüm Uzun, Urfa’nın Göbekli Tepe Yapıları pasta şeklinde yapılarak fuarın ilgi odağı oldu. Fuarın en güzel eserlerinden birisi haline gelen pasta, ziyaretçiler tarafından ilgi ile karşılandı.

GÖBEKLİTEPE NEDİR?



Arkeolojik olarak Çanak Çömlek Öncesi Neolitik A Dönemine (M.Ö 9.600 – 7.300) ait olan Göbeklitepe’de, bir tepe üzerine inşa edilmiş çok sayıda yuvarlak biçimli yapı bulundu. 1995 yılında arkeolog Prof. Klaus Schmidt tarafından Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün desteğiyle başlayan kazılar sonucu elde edilen verilere göre bu yapılar yerleşim amaçlı kullanılmamışlar. Göbeklitepe’de bulunan henüz sadece altı tanesi gün ışığına çıkarılmış, toplam 20 adet olduğu belirlenen bu üzeri açık yapıların dini amaçlı yapılmış olduğu biliniyor, yani bu yapılar dünyanın ilk tapınakları. Taş devrinden kalma bu tapınakların yapılış biçiminde ortak bir özellik göze çarpıyor, T biçiminde sütunlar ile çevrilmiş bu tapınakların merkezinde iki T biçiminde sütun karşılıklı olarak yer alıyorlar.

