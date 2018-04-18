Tecavüzcüyü timsaha yem ettiler

Öfkeli gruba müdahale edemeyen karakoldaki polisler, eyalet polisine haber verdi. Takviye ekiplerin gelmesiyle öfkeli kalabalık dağıtılırken; Jacinto da timsah kafesinin içinden çıkarıldı. Jacinto, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirlenen Jacinto'nun durumunun ciddi olduğu açıklandı.
Görüntüleri sosyal medyada yayınlanan olay büyük tepki çekti. İki kadına tecavüz etmekle suçlanan Jacinto'yu timsahların arasına atan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. (NEWSWEEK)
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