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Bu haber 18 Nisan 2018 16:35:05 Tarihinde eklenmiştir.

300 Koyunda Şartlar Değişti,Yeni Şartlar Neler?

Köyden kente göçü engellemek için başlatılan 300 damızlık koyun projesi başvuruları sona erdi. Şimdi binlerce çiftçi gözünü 300 koyun başvuru sonuçlarına çevirdi. Tarım Bakanı Fakıbaba ise 300 koyun projesinin çok yanlış anlaşıldığını belirterek yeni şartları sıraladı. Bakın 300 koyun kimlere dağıtılacak, çiftçilerde aranan yeni şartlar ne olacak?

300 Koyunda Şartlar Değişti,Yeni Şartlar Neler?

300 koyun dağıtımı projesi son durum ne, 300 koyun ne zaman, ilk hangi ile dağıtılacak? Damızlık koyun almak için başvurularını tamamlayan binlerce çiftçi şimdi gözünü başvuru sonuçlarına çevirdi. Tarım Bakanlığı'nın resmi sitesinde sonuçların ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama henüz yok. Bakan Fakıbaba ise geçtiğimiz günlerde 300 koyun dağıtımı projesi hakkında yeni bilgiler verdi. Yeni şartları açıkladı. Bu konunun çok yanlış anlaşıldığını belirten Fakıbaba, herkese 300 koyun verilmeyecek bunun için şartlar var dedi ve yeni başvuru şartlarını sıraladı.

Fakıbaba, bir diğer projelerinin ise 300 koyun projesi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Koyun yavru verecek. Bizim yapmış olduğumuz hesaplamalarda 500 bin anaç koyun 8 yılda 5 milyon oluyor. Bu her sene artarak devam edecek.

Her gelene 'sana 300 koyun veriyorum' değil. Bir defa bu işi biliyor olacak, ahırında koyun olacak. Ahırda 100 koyunu varsa onu 300'e tamamlayacağız
 Dediğim gibi bunun da şartları var, sıradan, her gelene 'sana 300 koyun veriyorum' değil. Bir defa bu işi biliyor olacak, ahırında koyun olacak. Ahırda 100 koyunu varsa onu 300'e tamamlayacağız. Şu eleştiri geliyor 'Bundan çok az insan faydalanacak' doğrudur ama hayat 2018'den ibaret değil. Hayat devam ediyor ta ki bizim küçükbaş hayvan sayımız 80 milyonu buluncaya kadar bu devam edecek."

300 KOYUN GERİ ÖDEME NE ZAMAN


  Koyun sayısının artmamasının et üretimini olumsuz etkilemesinden dolayı Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi'yle sözleşmeli üretim modeli geliştirildi.

Bu modelle köylerde, atıl kalan mera alanlarını üretime kazandırmak, koyun barınaklarının tam kapasite kullanımını sağlanmak, ülkede koyun varlığını artırmak, kırsalda koyunculuk yapan insanları sosyal güvenceye kavuşturmak amaçlandı.

TİGEM, proje kapsamında Ziraat Bankası aracılığıyla sözleşme imzalayacağı yetiştiricilere 300 başa kadar küçükbaş hayvanı ücreti karşılığında satacak. Kurumca, bakım, besleme ve hayvan sağlığı masrafları için avans verilecek. Doğacak kuzuların alımı garanti edilecek ve taban alım fiyatı önceden belirlenecek. Söz konusu hayvanların alımı için başvurular, TİGEM'in internet sitesinden alınmaya başlandı.

ÜRETİCİYE MAAŞ ARTI SİGORTA VE DİĞER İMKANLAR


Projeye göre, üretim sürecinde, yetiştiriciye bakım ücreti ve sigorta bedeli avans olarak verilecek.

TİGEM'in yayınladığı 300 koyun alımı ve üretim şartları hakkında bilmenez gereken herşey bakanlığın yayınladığı bu pdf dosyasında. Başlığa tıklayıp okuyabilirsiniz. 

Sözleşme imzalanacak yetiştiricilere kendi işletmelerinde TİGEM tarafından eğitim imkanı sağlanacak. Sütten kesimi müteakip kuzular alınacak, masraflar düşülerek hak edişi üreticiye ödenecek. Üretilecek tüy ve süt yetiştiricinin olacak.

Üreticilerin bu hayvanlar için yaptıracağı TARSİM sigortası da ücretsiz olacak ve Bakanlık tarafından desteklenecek. Yetiştiriciye bakım giderleri ve sigorta bedeli için avans verilmesi de proje dahilinde bulunuyor.

Üretici başına 300 başa kadar küçükbaş hayvanın verileceği projeyle 500 bin baş anaç küçükbaş hayvan temin edilmesi planlanıyor. Projeyle 8. yılın sonunda dişi sayısının toplam 5 milyon başa ulaşması ve yaklaşık 3 milyon 250 bin baş erkek kesimiyle 52 bin 300 ton et üretimi hedefleniyor.

ÜRETİCİ SEÇİM KRİTERLERİ


Proje için başvuran üreticiler değerlendirilirken; "Üretim yapacağı yerin mera alanı, kaba yem üretebilirliği, hayvan varlığı, cinsiyet ve yaşı, hayvan barınağına sahip olması, halen hayvancılıkla uğraşıyor olması" kriterleri göz önünde bulundurulacak.

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının başlattığı 300 koyun projesinin beklentileri karşılamayacağını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay; "Böyle bir proje yerine, köyünde her ağıl ve arazisi olana 30 koyun verilmesi her çiftçiye ve hayvancılığa faydası olacaktır" dedi.

Bakanlığın 300 koyun projesinden yararlanmak için Ziraat Bankası’ndan alınacak kredi karşılığında ipotek edilecek 300 bin liraya yakın arazi ve ağıl yerine, her arazisi ve ağılı olana şartları hafifletmiş 30’ar koyun verilse daha doğru bir yaklaşım olacağını dile getiren Altay, “Her çiftçi 30 koyuna bakabilir. Ancak 300 koyuna bakacak çiftçi çok az çıkacağı gibi en fazla 1000 kişi faydalanacaktır. Her çiftçiye 30 koyun verilse 30 koyuna binlerce çiftçi bakabilir. Bugün binlerce kişinin atadan, dededen kalma boş arazisi ve ağılı var. Boş olan bu arazi ve ağıl değerlendirilebilir ve bu kişiler için çiftçilik cazip hale getirilebilir. Köyden şehire göç edenlerle konuştuğumuzda " 30 koyun veya 5 tane büyükbaş hayvan verilse biz seve seve köyümüze döneriz", diyorlar. Ayrıca 300 koyun için eğitim, dönümü fazla arazi, yeni tesisler, en az 6 kişi, çoban gibi ek yatırımlar gerekeceğinden bu projenin beklentileri karşılamayacağı görüşü hakim. Bunun yanında çiftçilere verilen devlet teşviklerinin ağırlığından da şikayet edenlerin çok fazla olduğu söylenebilir.” diye konuştu.
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