Urfa'da Operasyon,Tutuklandılar!

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda PKK/KCK’nın Suriye yapılanması PKK/PYD silahlı terör örgütüne yardım, yataklık ve yurtiçinden eleman temin ederek yurtdışına gönderen şahıslar belirlendi.

Şahıslara yönelik olarak 8 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda O.D (33), C.H. (26) A.M (35), M.Ö (40), M.A.Ş.B (29) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından 17 Nisan 2018 tarihinde adli makamlara sevk edilen şahıslardan; O.D (33), C.H. (26) A.M (35), isimli şahıslar silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütüne eleman temin etmek suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Ö (40) ve M.A.Ş.B (29) isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.