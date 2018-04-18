Urfa'da Patlama Oldu mu?Halk Sokağa Döküldü!

Şanlıurfa'da patlama olduğuna yönelik iddialar asılsız çıktı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yenice'deki yangının 2 çocuğun çakmakla oynaması sonucu çıktığı ve olayda yaralanan olmadığı belirtilerek şu bilgiler verildi: