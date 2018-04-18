Kürt sanatçıdan Afrin tepkisi: Hepiniz...

Gündeme ilişkin konuşan sanatçı İntizar, Afrin'de gerçekleşen Zeytin harekatı hakkında şunları söyledi:

"Kürt kökenli bir sanatçı olarak Zeytin Dalı Operasyonu'nu destekliyorum. Şimdi nasıl ki terör örgütleri, Kürt halkının haklarını savunmuyorsa, ben de Kürt kökenli bir sanatçı olarak hiçbir zaman terör örgütlerini savunmuyorum. Çünkü onlar benim halkımı ve hakkımı savunmuyor. Onlar, yıllardır birilerinin kuklası olmuş durumda. Benim hakkımı ve halkımı savunmak o piyonlara kalmadı. Bu ülkede bir sürü Kürt kökenli sanatçı var, eminim onlar da benim gibi düşünüyor. Kalkıp da biz bunları söylediğimizde kendini bilmezler tarafından hunharca eleştiriliyoruz.

"MEHMETÇİK'İN ARKASINDAYIM"

Ama ortada bir gerçek var, bunu inkar eden insan değildir. Orada aslında en büyük zulmü Kürtler görüyor. Orada Kürt köyleri, Türkmen köyleri, milyonlarca Suriyeli var. Mevzu zaten Kürt meselesi değil, Kürtler'le hiçbir alakası yok. Durum tamamen Haçlı-İslam savaşı; benim kalbimin hissettiği bu. Türkiye'nin büyük bir zaferle çıkması lazım bence oradan. Halkın ve milletin sonuna kadar Mehmetçiği desteklemesi lazım çünkü aynı gemideyiz. Allah onları korusun, Allah bizleri oradan zaferle çıkmayı nasip etsin. Sonuna kadar Mehmetçiğin arkasındayım."