Kaya'dan 'Nefes Kredisi' Açıklaması,18 Ay Vade İle...

Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, KOBİ’lere can suyu olan TOBB Nefes Kredisi Projesinin bu yılda 18 aya uzatılan vadesi ile yeniden verileceğini açıkladı.Kaya, kredilerin Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası aracılığıyla sağlandığını belirterek, detaylı bilgi için Bankalara müracaatların yeterli olacağını bildirdi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF), Oda ve Borsalar ve 6 bankayla yaptığı işbirliği sonucu hayata geçen Nefes Kredisi kapsamında, 2017 yılında düşük faiz oranlarıyla KOBİ’lerin istifadesine sunulan Nefes Kredisi, bu yıl da 18 aya uzatılan vadesi ile oda ve borsa üyesi firmalara anlaşmalı bankalar aracılığıyla verilmeye başlandı.Kredi vadesi; ilk 6 ay geri ödemesiz, takip eden 12 ay eşit taksitli olmak üzere toplam 18 ay olacak Nefes Kredisinde faizler aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 11,88 olarak belirlendi. Nefes Kredisi’nden faydalanmak isteyen Borsa üyeleri, "Nefes Kredisi Başvurusu" için faaliyet belgesi aldıktan sonra anlaşmalı bankalara giderek kredi başvurusu yapacak.KOBİ’nin başvurusunu alan bankalar, firmanın krediye uygunluğunu değerlendirecek. Değerlendirme süreci olumlu sonuçlanırsa; bankalar, KGF teminatıyla KOBİ’ye Nefes Kredisi kullandıracak. Bankaların Nefes Kredisi için alacağı masraf, kefalet oranının yüzde 0,03’ü (onbinde üç) ile sınırlı olacak.