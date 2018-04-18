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Bu haber 18 Nisan 2018 12:04:42 Tarihinde eklenmiştir.

Çin'de,2 Urfalının sürpriz karşılaşması

* 2018 Çin’de Türkiye Turizm Yılı ilan edilmesi nedeniyle Pekin’de düzenlenen 14. Uluslararası Çin Turizm ve Gezi Fuarının açılış galasında, “Bir Anadolu Efsanesi Troya” dans gösterisi galaya katılanları büyüledi. Fuarda, Şanlıurfa’dan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’yi temsil etmek üzere davet edilen Bakanlık Ebru Sanatçısı Ömer Sabuncu hocanın, hemşehrisi Pekin Büyükelçisi Emin Önen ile karşılaşması da sürpriz oldu.

Çin'de,2 Urfalının sürpriz karşılaşması

2018 Çin’de Türkiye Turizm Yılı” münasebetiyle düzenlenen “14. Uluslar arası Çin Turizm ve Gezi Fuarı”nın açılış galası Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş, ÇHC Kültür ve Turizm Bakanı Luo Shugang, Pekin Büyükelçimiz Abdulkadir Emin Önen, Şanlıurfa’nın ünlü Ebru Sanatçısı Ömer Sabuncu ile Çinli ve Türk vatandaşlarının katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Açılışta, “Bir Anadolu Efsanesi Troya” dans gösterisinin Çinli sanatseverlerle buluştuğu gala büyük beğeni topladı. Pekin Büyükelçisi Önen ile, Ebru Sanatçısı Sabuncu hocanın İki hemşeri olarak Pekin’de karşılaşmaları da onlar için ayrı bir mutluluk oldu.
 
Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Kültür ve Turizm Bakanımız Prof.Dr. Numan Kurtulmuş’u Bin yılı aşkın geçmişi ile Pekin’in en eski Camii olan Niujie Camiini gezdirdi.
 
Büyükelçi Emin Önen, Pekin’de temaslarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanımız Prof.Dr. Numan Kurtulmuş ile birlikte dünya turizm endüstrisinin en önemli buluşmalarından olan 14. Uluslararası Çin Turizm ve Gezi Fuarındaki (COTTM) Türkiye standının açılışını gerçekleştirerek standları gezdi.
 

Urfalı Ebru sanatçısından Urfalı Büyükelçi’ye hediye

Ebru Sanatının sergilendiği ve yapılışının gösterildiği Türkiye standında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’yi temsil etmek üzere davet edilen Bakanlık Ebru Sanatçısı Şanlıurfalı Ömer Sabuncu tarafından kendisi gibi Şanlıurfalı olan hemşehrisi Çin/Pekin Büyükelçisi Emin Önen’e çevresini ebru ile süslediği bir hat yazısı ile ebru sanatı ile ilgili bilgilerin ve resimlerin yer aldığı EbrUrfa isimli kitabı hediye etti.
Kültür ve Turizm Bakanımız Prof.Dr. Numan Kurtulmuş’a da Ay-Yıldız / bayrağımızı simgeleyen Kelime-i Tevhid yazılı Ebru tablosu hediye etti.
 

2 Urfalının sürpriz karşılaşması

Bir Türk vatandaşını Çin’de görünce neler hissettiğini anlatmaya kelimelerin kafi gelmediğini söyleyen Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Abdulkadir Emin Önen, memleketi Şanlıurfa’dan birini görmenin sevincini, mutluluğunu yaşadığını söylerken, Şanlıurfa’dan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’yi temsil etmek üzere giden Bakanlık Ebru Sanatçısı Ömer Sabuncu Hoca da, “Urfa nere, Çin nere? Büyüklerimiz boşuna ‘Dünya küçüktür’ dememişler. Bakınız değil ilimiz Şanlıurfa’dan, ülkemiz Türkiye’den bile onlarca saat uzakta bulunan Çin’de karşılaştık. Benim için sürpriz oldu, ama inanın çok sevindik. Allahü Teâlâ da Emin Önen Beyi ve sebep olanları sevindirsin. Bu arada Kültür Turizm Bakanımız Prof.Dr. Numan Kurtulmuş Beyefendiye de teşekkür ediyoruz” dedi.
 
Daha sonra; Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet Pekin Büyükelçiliğini de ziyaret etti ve Büyükelçi Emin Önen tarafından Bakan Kurtulmuş onuruna düzenlenen çalışma yemeğinde bir araya geldiler.
 
Büyükelçi Önen, Kültür ve Turizm Bakanımız Prof.Dr. Numan Kurtulmuş’un ÇHC Kültür ve Turizm Bakanı Luo Shugang ile görüşmesinde de hazır bulundular.
Görüşmede 2018 Çin’de Türkiye Turizm Yılı etkinlikleri başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliği konuları ele alındı.
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