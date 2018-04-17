16 Yaşındaki Aslı E. Halası Tarafından Mı Kaçırıldı?

Hafta içi her gün Star TV ekranlarında seyirciyle buluşan Balçiçek İlter’le Olay Yeri programında ekranların deneyimli ismi, ünlü gazeteci Balçiçek İlter çılgına döndü.Programda iddialara göre 16 yaşında Aslı E., halası tarafından kuzeni ile evlendirilmek üzere kaçırılmıştı. Genç kızın annesi, yıllardır kavgalı olduğu görümcesi tarafından kızının intikam yüzünden kaçırıldığını iddia etti.16 yaşındaki Aslı’yı kaçırdığı iddia edilen Tayfun D.’nin babası Müslüm D. programa telefonla bağlanarak, Aslı’nın başkasıyla evlendirileceğini, genç kızın bu yüzden oğluyla kaçtığını söylemesi üzerine programın sunucusu Balçiçek İlter’in öfkelenmesine neden oldu. Ünlü gazeteci çocuklarımızın üzerinizden elinizi çekin diyerek yaşananlara tepki gösterdi ve 16 yaşındaki bir genç kızın evlenmesinin doğru olmadığını söyledi.16 yaşında kaçırıldığı iddia edilen Aslı E.’nin dosyasına incelemek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı el koydu.