Erdoğan Söyledi,Fakıbaba Harekete Geçti!

Ramazan'da da fiyatların yükselmesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın et fiyatlarının aşağı çekilmesine yönelik mesajı etkili oldu. Ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarının aşağı çekilmesi için düğmeye basıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıba, et fiyatlarının ucuzlaması için yeni önlemler alacaklarını belirterek, "Kesinlikle dar gelirli vatandaşımız ucuz et yiyecek.Besicilerin hayvanı saklayıp, yüksek fiyata satmasına müsaade edilmeyecek. Piyasayı regüle edinceye kadar hayvan alıp kesim yapmaya devam edeceğiz" dedi. Malatya'da Doğu-Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'na katılan Fakıbaba, "Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'yle ilgili yeni adımlar atacağız, 300 koyun, 250 düve projesi büyük ilgi gördü. Kesimlik hayvan sayısı arttıkça sorun çözülecek. Üretici, esnaf ve tüketicinin mutlu olacağı bir sistem oluşturuluyor. Bu çalışmalar vatandaşın cebine de yansıyacak" diye konuştu.