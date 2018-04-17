Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 17 Nisan 2018 20:13:46 Tarihinde eklenmiştir.

Bakan Müjdeyi Verdi,Her Şehre Vereceğiz Tek Şart...

"Koyun yavru verecek. Bizim yapmış olduğumuz hesaplamalarda 500 bin anaç koyun 8 yılda 5 milyon oluyor. Bu her sene artarak devam edecek. Dediğim gibi bunun da şartları var, sıradan, her gelene 'sana 300 koyun veriyorum' değil. Bir defa bu işi biliyor olacak, ahırında koyun olacak. Ahırda 100 koyunu varsa onu 300'e tamamlayacağız. Şu eleştiri geliyor 'Bundan çok az insan faydalanacak' doğrudur ama hayat 2018'den ibaret değil. Hayat devam ediyor ta ki bizim küçükbaş hayvan sayımız 80 milyonu buluncaya kadar bu devam edecek."

Bakan Müjdeyi Verdi,Her Şehre Vereceğiz Tek Şart...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Ana olmadan dana olmaz. Geldiğimiz günden beri anaya çok önem veriyorum. İnşallah göreceksiniz, size, Malatya'ya 100 bin liralık düve vereceğiz, her şehre vereceğiz ama şu şartı getirdik, bizim amacımız hayvan sayısını artırmak. Yoksa hayvanı dışarıdan getir, besle, kasaba gönder kes değil. Biz anayı artıracağız. Anayı artırdığımız zaman, hayvan sürüsünün sayısını artıracağız." dedi.

Fakıbaba, Malatya'da 12'ncisi gerçekleştirilen "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'' kapsamında düzenlenen Koyun Kırkım Yarışması ve Şenliği'nde yaptığı konuşmada, kendisinin genel cerrah olduğunu hatırlattı.

Bakanlık görevine getirildiğinde biraz şaşırdığını ifade eden Fakıbaba, göreve başladıktan sonra sağlık ve gıda ile tarım arasında müthiş bir bağın olduğunu gördüğünü kaydetti.

Gıda ve suyun olmadığı yerde hiçbir canlının yaşayamayacağını söyleyen Fakıbaba, onun için bu iki hususun çok önemli olduğunu söyledi.

Fakıbaba, hazırladıkları "250 bin düve" projesinin başlayacağını belirterek, "Nedir bu düve? Damızlık anadır. Ana olmadan dana olmaz. Geldiğimiz günden beri anaya çok önem veriyorum. İnşallah göreceksiniz, size, Malatya'ya 100 bin liralık düve vereceğiz, her şehre vereceğiz ama şu şartı getirdik, bizim amacımız hayvan sayısını artırmak. Yoksa hayvanı dışarıdan getir, besle, kasaba gönder kes değil. Biz anayı artıracağız. Anayı artırdığımız zaman, hayvan sürüsünün sayısını artıracağız." diye konuştu.

Projenin 3 yıllık olduğunu hatırlatan Fakıbaba, bu düvelerin 100 bininin özellikle küçük ve orta işletmelere dağıtılacağını bildirdi.

Fakıbaba, bir diğer projelerinin ise 300 koyun projesi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Koyun yavru verecek. Bizim yapmış olduğumuz hesaplamalarda 500 bin anaç koyun 8 yılda 5 milyon oluyor. Bu her sene artarak devam edecek. Dediğim gibi bunun da şartları var, sıradan, her gelene 'sana 300 koyun veriyorum' değil. Bir defa bu işi biliyor olacak, ahırında koyun olacak. Ahırda 100 koyunu varsa onu 300'e tamamlayacağız. Şu eleştiri geliyor 'Bundan çok az insan faydalanacak' doğrudur ama hayat 2018'den ibaret değil. Hayat devam ediyor ta ki bizim küçükbaş hayvan sayımız 80 milyonu buluncaya kadar bu devam edecek."

"Zaman zaman regresyon yapıyoruz"


Ette zaman zaman regresyon yaptıklarını ancak üreticilerin zaman zaman bu durumdan çekindiğini kaydeden Bakan Fakıbaba, bu durumda çekinilecek bir şey olmadığını söyledi.

Fakıbaba, yerli üreticilerin zarar etmeyeceği şekilde regresyon yaptıklarının altını çizerek, "Bakın şimdi ramazan ayı geliyor, arkasından Kurban Bayramı gelecek. Ben bütün bu sanayicileri, büyük üreticileri spekülatör olarak yorumlamıyorum, yanlış anlaşılmasın ama bir ikisi çıkıyor piyasaya, elinde 10 bin tane hayvanı var, piyasadan 300 hayvan alıyor fiyatı 28'den, sonra 30'dan satıyor. Şimdi Allah aşkına bunu yiyecek olan 81 milyon vatandaşım var, ben bunu düşünmek zorundayım. Bu regresyonu yapmadığım takdirde ben garibana, fakir fukaraya ne diyebilirim? Bunun hesabını ben diğer tarafta da vereceğim." diye konuştu.

Bakan Fakıbaba, 500 bin kesimlik hayvan ithalatının önünün açıldığını dile getirerek, bu durumun da yanlış yorumlandığını, belirtilen rakamın hemen ülkeye girmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

"Üreticimizin ve çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz"


Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise AK Parti olarak her zaman çiftçileri desteklerini belirtti.

Bakan Fakıbaba'nın göreve geldikten sonra özellikle küçük işletmeleri, köylüleri ve kırsal kalkınmayı öncelikli programları arasına aldığını söyleyen Tüfenkci, "Üreten çiftçimizin yanındayız, üreten insanımızın yanındayız. Bundan sonra da yanında olmak istiyoruz." dedi.

Malatya'da hayvan üretiminin artmasını istediklerini anlatan Tüfenkci, kentte daha ucuz ve sağlıklı bir şekilde hayvancılığın gelişmesi için de çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Tüfenkci, Türkiye olarak tarımı stratejik bir sektör olarak gördüklerini kaydederek, "Malatya sanayileşmeye yeni başlayan bir il ama aynı zamanda bir tarım kenti. Tarımı biz asla ihmal etmeyiz. Biz gücümüzün yettiği kadar, elimizden geldiği kadar üreticilerimizin ve çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakanlar Fakıbaba ve Tüfenkci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Koyun Kırkım Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerini verdi. 
Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
Milyonlara Müjde,Kavga Bitecek Barış Getirecek!
Milyonlara Müjde,Kavga Bitecek Barış Getirecek!
Hükümet tapusuz yapı mağduriyetine karşı harekete geçti. Türkiye’de yaklaşık 16 milyon taşınmaza Yapı Kayıt Belgesi verilmesi için yapılacak düzenleme bir hafta içinde Meclis’te.
Büyük tuzak! Paralara çökecekler...
Büyük tuzak! Paralara çökecekler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimi firmaların ve iş adamlarının varlıklarını yurtdışına çıkardıkları yönünde tezvirat üretiliyor" diyerek böyle bir durumun izahı olmayacağını ve affedilemeyeceğini söyledi.
Kadroya geçene 3 müjde birden
Kadroya geçene 3 müjde birden
Kamuya geçen taşeronların hakları belli oldu. Buna göre, hazirana kadar yüzde 4 zam alacak olan işçilerin mesai ücretleri yüzde 60 zamlı ödenecek. Ayrıca, eylülde de ikramiye var.
İş Arayanlar Dikkat,123 bin işçi aranıyor!
İş Arayanlar Dikkat,123 bin işçi aranıyor!
İstihdam teşvikleri yasalaştı, özel sektör işçi alımını hızlandırdı Halen işverenler, iŞKUR aracılığıyla 123 bini aşkın eleman arıyor
Bu numaraya dönen yanıyor!
Bu numaraya dönen yanıyor!
‘0888’le başlayan numaralardan banka masraflarını geri alma, kredi kartı borcunu kapatma gibi acil kodlu mesajlarla vatandaşa ulaşan dolandırıcılar, dönüş yapan tüketicilere binlerce liralık faturalara mal oluyor.
Milyonlara Müjde,indirim sinyali geldi!
Milyonlara Müjde,indirim sinyali geldi!
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, yaptığı değerlendirmede "Fiyat esnekliği olmayan alanlarda ÖTV indirimleri bütçede çok olumsuz etkiye yol açmaz" derken yapılacak indirim ile ilgili de "Enflasyon beklentilerini düşürüz; temel makrodan faiz ve kura kadar olumlu etkisi olur; bunları kullanmaktan çekinilmemeli" dedi.
Evlenene 15 bin TL,İkiye Katlayabilirsiniz!
Evlenene 15 bin TL,İkiye Katlayabilirsiniz!
Çeyiz hesabı uygulamasında açılan hesap sayısı 25 bin 254’e ulaşırken, devlet katkısında üst sınır da 7 bin 500 liraya çıktı. Çiftler ayrı ayrı birikim yapıp tutarı ikiye katlayabilecek.
İş Arayanlar Dikkat,112 bin eleman aranıyor!
İş Arayanlar Dikkat,112 bin eleman aranıyor!
İstihdam Seferberliği’yle işsiz sayısı her geçen gün azalırken, özel sektöre İŞKUR aracılığıyla 112 bin işçi aranıyor.
Bakanlık Açıkladı,İddialar Asılsızdır!
Bakanlık Açıkladı,İddialar Asılsızdır!
​Bugün bir gazetede yer alan köşe yazısındaki bilgilerden hareketle internet medyasına yansıyan bazı haberlerde, tarımda kullanılan kimyevi gübrelere yeni bir düzenlemeyle ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) getirildiği belirtilmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:
İmzalar Atıldı,Artık Ücretsiz!
İmzalar Atıldı,Artık Ücretsiz!
​Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) arasında, kırsal kalkınma projelerinin ücretsiz hazırlanmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.
Dedaş Urfalıları Uyardı,Öde Kaldıralım!
Dedaş Urfalıları Uyardı,Öde Kaldıralım!
Dicle Elektrik, tarımsal sulamada kullandığı elektrik borcunu zamanında ödemediği için yasalara uygun biçimde tarımsal destekleme primlerine bloke konulan çiftçilerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, borcunu ödeyen çiftçilerin blokesinin en kısa sürede kaldırıldığı duyuruldu.
Urfa'da Yatırımlara Ne Kadar Harcandı?
Urfa'da Yatırımlara Ne Kadar Harcandı?
İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı ikinci dönem Genel Değerlendirme toplantısı Şanlıurfa Valiliği Konferans Salonunda Vali Yardımcısı Karaköprü Kaymakamı Ahmet Yıldız başkanlığında yapıldı. Toplantıya Harran Üniversitesi ve Belediye Başkanlıkları temsilcileri ile kamu kuruluşları amirleri katıldı. Gündemde 2018 yılı yatırım programında yer alan, uygulanan ve uygulanacak projelerin dağılımı ve kaynak ayırımı yer aldı. Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, toplam proje bedeli ve kurumlara dağılımı hakkındaki konuşmasında şu bilgilere yer verdi:
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
29°C / 15°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:03
Güneş
05:32
Öğle
12:30
İkindi
16:12
Akşam
19:16
Yatsı
20:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿