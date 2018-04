Bakan Müjdeyi Verdi,Her Şehre Vereceğiz Tek Şart...

"Zaman zaman regresyon yapıyoruz"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Ana olmadan dana olmaz. Geldiğimiz günden beri anaya çok önem veriyorum. İnşallah göreceksiniz, size, Malatya'ya 100 bin liralık düve vereceğiz, her şehre vereceğiz ama şu şartı getirdik, bizim amacımız hayvan sayısını artırmak. Yoksa hayvanı dışarıdan getir, besle, kasaba gönder kes değil. Biz anayı artıracağız. Anayı artırdığımız zaman, hayvan sürüsünün sayısını artıracağız." dedi.Fakıbaba, Malatya'da 12'ncisi gerçekleştirilen "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'' kapsamında düzenlenen Koyun Kırkım Yarışması ve Şenliği'nde yaptığı konuşmada, kendisinin genel cerrah olduğunu hatırlattı.Bakanlık görevine getirildiğinde biraz şaşırdığını ifade eden Fakıbaba, göreve başladıktan sonra sağlık ve gıda ile tarım arasında müthiş bir bağın olduğunu gördüğünü kaydetti.Gıda ve suyun olmadığı yerde hiçbir canlının yaşayamayacağını söyleyen Fakıbaba, onun için bu iki hususun çok önemli olduğunu söyledi.Fakıbaba, hazırladıkları "250 bin düve" projesinin başlayacağını belirterek, "Nedir bu düve? Damızlık anadır. Ana olmadan dana olmaz. Geldiğimiz günden beri anaya çok önem veriyorum. İnşallah göreceksiniz, size, Malatya'ya 100 bin liralık düve vereceğiz, her şehre vereceğiz ama şu şartı getirdik, bizim amacımız hayvan sayısını artırmak. Yoksa hayvanı dışarıdan getir, besle, kasaba gönder kes değil. Biz anayı artıracağız. Anayı artırdığımız zaman, hayvan sürüsünün sayısını artıracağız." diye konuştu.Projenin 3 yıllık olduğunu hatırlatan Fakıbaba, bu düvelerin 100 bininin özellikle küçük ve orta işletmelere dağıtılacağını bildirdi.Fakıbaba, bir diğer projelerinin ise 300 koyun projesi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:"Koyun yavru verecek. Bizim yapmış olduğumuz hesaplamalarda 500 bin anaç koyun 8 yılda 5 milyon oluyor. Bu her sene artarak devam edecek. Dediğim gibi bunun da şartları var, sıradan, her gelene 'sana 300 koyun veriyorum' değil. Bir defa bu işi biliyor olacak, ahırında koyun olacak. Ahırda 100 koyunu varsa onu 300'e tamamlayacağız. Şu eleştiri geliyor 'Bundan çok az insan faydalanacak' doğrudur ama hayat 2018'den ibaret değil. Hayat devam ediyor ta ki bizim küçükbaş hayvan sayımız 80 milyonu buluncaya kadar bu devam edecek."Ette zaman zaman regresyon yaptıklarını ancak üreticilerin zaman zaman bu durumdan çekindiğini kaydeden Bakan Fakıbaba, bu durumda çekinilecek bir şey olmadığını söyledi.Fakıbaba, yerli üreticilerin zarar etmeyeceği şekilde regresyon yaptıklarının altını çizerek, "Bakın şimdi ramazan ayı geliyor, arkasından Kurban Bayramı gelecek. Ben bütün bu sanayicileri, büyük üreticileri spekülatör olarak yorumlamıyorum, yanlış anlaşılmasın ama bir ikisi çıkıyor piyasaya, elinde 10 bin tane hayvanı var, piyasadan 300 hayvan alıyor fiyatı 28'den, sonra 30'dan satıyor. Şimdi Allah aşkına bunu yiyecek olan 81 milyon vatandaşım var, ben bunu düşünmek zorundayım. Bu regresyonu yapmadığım takdirde ben garibana, fakir fukaraya ne diyebilirim? Bunun hesabını ben diğer tarafta da vereceğim." diye konuştu.Bakan Fakıbaba, 500 bin kesimlik hayvan ithalatının önünün açıldığını dile getirerek, bu durumun da yanlış yorumlandığını, belirtilen rakamın hemen ülkeye girmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise AK Parti olarak her zaman çiftçileri desteklerini belirtti.Bakan Fakıbaba'nın göreve geldikten sonra özellikle küçük işletmeleri, köylüleri ve kırsal kalkınmayı öncelikli programları arasına aldığını söyleyen Tüfenkci, "Üreten çiftçimizin yanındayız, üreten insanımızın yanındayız. Bundan sonra da yanında olmak istiyoruz." dedi.Malatya'da hayvan üretiminin artmasını istediklerini anlatan Tüfenkci, kentte daha ucuz ve sağlıklı bir şekilde hayvancılığın gelişmesi için de çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.Tüfenkci, Türkiye olarak tarımı stratejik bir sektör olarak gördüklerini kaydederek, "Malatya sanayileşmeye yeni başlayan bir il ama aynı zamanda bir tarım kenti. Tarımı biz asla ihmal etmeyiz. Biz gücümüzün yettiği kadar, elimizden geldiği kadar üreticilerimizin ve çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.Konuşmaların ardından Bakanlar Fakıbaba ve Tüfenkci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Koyun Kırkım Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerini verdi.