Aslanparçası Yakalandı!

33 KİLO KOKAİN, YARIM KİLO ESRAR, 65 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP
4 Nisan Çarşamba günü düzenlenen baskında, şebeke tarafından uyuşturucu deposu olarak kullanılan evde yapılan aramalarda paketlenmiş 33 kilo 213 gram kokain, 65 bin adet uyuşturucu hap, 494 gram esrar maddesi ile 3 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan 1 pres makinesi ele geçiren ekipler, aynı gün 3 ilçede devam ettirdikleri operasyonlarda şebekenin elebaşı Yaşar Kasım Sevilmiş ile yardımcısı Sami Aslanparçası’nında arasında bulunduğu 6 şebeke üyesini yakalayarak gözaltına aldı.
TUTUKLANDILAR
İki adet silahla birlikte ele geçirilen ve ilginç isimleriyle dikkat çeken şebeke elebaşı Yaşar Kasım Sevilmiş ve yardımcısı Sami Aslanparçası ve diğer şebeke üyeleri Hasan Gümüş, G.Ç, C.Ç ve M.Y emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.
Kaynak: Milliyet.com.tr
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