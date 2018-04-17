Aslanparçası Yakalandı!

33 KİLO KOKAİN, YARIM KİLO ESRAR, 65 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP

TUTUKLANDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik olarak yürüttüğü çalışmalarda, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Fatih civarında üst torbacılara uyuşturucu sattığı belirlenen bir şebekeyi yakın takibe aldı. Yapılan takip ve izlemelerin ardından şebekenin belirlenen deposu ve üyelerini ele geçirmek için harekete geçen narko timler Fatih’te ev görünümündeki bir adrese baskın düzenledi.4 Nisan Çarşamba günü düzenlenen baskında, şebeke tarafından uyuşturucu deposu olarak kullanılan evde yapılan aramalarda paketlenmiş 33 kilo 213 gram kokain, 65 bin adet uyuşturucu hap, 494 gram esrar maddesi ile 3 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan 1 pres makinesi ele geçiren ekipler, aynı gün 3 ilçede devam ettirdikleri operasyonlarda şebekenin elebaşı Yaşar Kasım Sevilmiş ile yardımcısı Sami Aslanparçası’nında arasında bulunduğu 6 şebeke üyesini yakalayarak gözaltına aldı.İki adet silahla birlikte ele geçirilen ve ilginç isimleriyle dikkat çeken şebeke elebaşı Yaşar Kasım Sevilmiş ve yardımcısı Sami Aslanparçası ve diğer şebeke üyeleri Hasan Gümüş, G.Ç, C.Ç ve M.Y emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.Kaynak: Milliyet.com.tr