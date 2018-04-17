Urfa'da Aralarında,197 Arsa Satışa Sunuldu!

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ),

illerinde toplam 2.039.042,64 m

2

büyüklüğünde 197 adet arsayı satışa sundu.

Muhammen bedeli yaklaşık 872 milyon TL olan arsalar “Açık Artırma” yöntemi ile satılacak.

konut, turizm konut, ticaret, konut altı ticaret, sanayi, küçük sanayi, depolama, merkezi iş, çarşılar iş ve alışveriş merkezleri, özel kreş, özel eğitim, özel sağlık, özel ortaokul, konut dışı kentsel çalışma, sosyo-kültürel tesis, akaryakıt ve bakım istasyonu, kentsel servis, pazar + fuar + ortaokul + park, ağaçlandırma ve ticari rekreasyon imarlı arsalar.

Satışa sunulan bazı arsalar;

özel eğitim, özel sağlık,

konut, konut dışı kentsel çalışma niteliğinde imarlı arsalar.

konut, ticaret, Akyurt’ta sanayi ve depolama,

konut, ticaret,

’

konut, ticaret,

konut,

konut,

konut, ticaret niteliğinde imarlı arsalar.

özel eğitim, konut, ticaret niteliğinde imarlı arsalar.

konut, merkezi iş niteliğinde imarlı arsalar.

konut ve kentsel servis alanları niteliğinde imarlı arsalar.

konut niteliğinde imarlı arsalar.

konut, ticaret, akaryakıt,

sanayi alanı niteliğinde imarlı arsalar.

gelişme konut, ticaret, akaryakıt istasyonu niteliğinde imarlı arsalar.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.