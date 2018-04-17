Urfa'da Aralarında,197 Arsa Satışa Sunuldu!

Muhammen bedeli yaklaşık 872 milyon TL olan arsalar “Açık Artırma” yöntemi ile satılacak.
Arsaların nitelikleri şöyle; konut, turizm konut, ticaret, konut altı ticaret, sanayi, küçük sanayi, depolama, merkezi iş, çarşılar iş ve alışveriş merkezleri, özel kreş, özel eğitim, özel sağlık, özel ortaokul, konut dışı kentsel çalışma, sosyo-kültürel tesis, akaryakıt ve bakım istasyonu, kentsel servis, pazar + fuar + ortaokul + park, ağaçlandırma ve ticari rekreasyon imarlı arsalar.
Müzayede 3 Mayıs 2018 tarihinde (Perşembe günü), saat 13:30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayın yapılacak.
Satışa sunulan bazı arsalar;
İSTANBUL
Başakşehir Kayabaşı’nda özel eğitim, özel sağlık, İkitelli’de konut, konut dışı kentsel çalışma niteliğinde imarlı arsalar.
ANKARA
Çankaya’da konut, ticaret, Akyurt’ta sanayi ve depolama, Gölbaşı’nda konut, ticaret, Pursaklar’da konut, ticaret, Sincan’da konut, Yenimahalle’de konut, Kahramankazan’da konut, ticaret niteliğinde imarlı arsalar.
ELAZIĞ
Merkez’de özel eğitim, konut, ticaret niteliğinde imarlı arsalar.
ESKİŞEHİR
Odunpazarı’nda konut, merkezi iş niteliğinde imarlı arsalar.
GAZİANTEP
Şehitkamil’de konut ve kentsel servis alanları niteliğinde imarlı arsalar.
DENİZLİ
Pamukkale’de konut niteliğinde imarlı arsalar.
TEKİRDAĞ
Çorlu’da konut, ticaret, akaryakıt, Süleymanpaşa’da sanayi alanı niteliğinde imarlı arsalar.
MARDİN
Artuklu’da gelişme konut, ticaret, akaryakıt istasyonu niteliğinde imarlı arsalar.
Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.
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