Açık Kapı Biriminden Kültür Gezisi

Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı Birimi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hayata Destek Derneği işbirliği ile kırsalda eğitim öğretim hayatına devam eden, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 68 öğrenci, 14 Nisan 2018 günü Şanlıurfa’nın tarihi turistik yerlerini ilk kez gezdiler.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in talimatlarıyla çeşitli sosyal projelerde yer alan Açık Kapı Birimi personellerinin organize ettiği gezi programına, Eyyübiye ilçesi Şehit Onbaşı Kasım Aksoy Ortaokulundan 27, Umuroba Ortaokulundan 14, Selahaddin Eyyubi Ortaokulundan 11 ve Zeliha Ramazan Alpan Ortaokulundan 16 öğrenci ile refakatçi öğretmenleri katıldı.Servislerle okullarından alınan öğrenciler, Balıklıgöl, Hz. İbrahim Makamı, Rızvaniye El Sanatları Külliyesi, Haleplibahçe Mozaik Müzesi, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve Göbeklitepe’yi gezme imkânı buldular.Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ziyaretlerinde Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile bir araya gelen öğrenciler, duygu ve düşüncelerini Bakan Kurtulmuş ve ValiErin ile paylaştılar. Şanlıurfa’da yaşamalarına rağmen bazı yerleri ilk kez görme fırsatı elde ettiklerini dile getiren öğrenciler, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e ve Açık Kapı Birimine teşekkür ettiler.Ulaşım ve yemek ihtiyaçları Hayata Destek İnsani Yardım Derneği tarafından karşılanan öğrencilerin gün boyu devam eden gezisi, Göbeklitepe ziyareti ile sona erdi.