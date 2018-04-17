Dünyanın ünlü şirketlerinden Büyükelçi Önen’e ziyaret

Göreve başladığı 2017 yılı Aralık ayından beri hiç boş durmayan Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, bir yandan ziyaretlerini sürdürürken, bir yandan da ziyaretçi kabul ediyor.Çin Ulusal Enerji Yönetimi (NEA) kuruluşunun Uluslararası İşbirliği Genel Müdürü Gu Jun Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen’i Büyükelçilik konutunda ziyaret etti.Ziyaret sırasında, Çin ve Türkiye arasında enerji alanında işbirliğinin artırılmasına yönelik konuların ele alındığı belirtildi.Daha sonra dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Alibaba Group'un Türkiye ve Avrupa’dan Sorumlu Yöneticilerini Büyükelçilik konutunda kabul eden Pekin Büyükelçisi Emin Önen, e-ticaret alanında ikili işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.