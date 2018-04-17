Urfalılar Dikkat,Proğram Açıklandı!

Şanlıurfa'da 'Turizm Haftası' etkinlikleri başlıyor.Toplumda farkındalığı artırmak, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikler 22 Nisan'a kadar devam edecek.Valilikten Yapılan Açıklamada;Turizm Haftası her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle ilimizde de kutlanacaktır” ifadeleri yer aldı.

“Turizm Haftası Etkinlikleri” için hazırlanan program şöyle: