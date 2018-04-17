Urfalılar Dikkat,Proğram Açıklandı!

Toplumda farkındalığı artırmak, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikler 22 Nisan'a kadar devam edecek.
Valilikten Yapılan Açıklamada;Turizm Haftası her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle ilimizde de kutlanacaktır” ifadeleri yer aldı.
“Turizm Haftası Etkinlikleri” için hazırlanan program şöyle:
|
TARİH
|
SAAT
|
ETKİNLİK
|
YER
|
18.04.2018
Çarşamba
|
10.00
|
|
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bahçesi
|
11.00
|
|
Fuar Alanı ve Balıklıgöl
|
12.00
|
|
Haleplibahçe Sakıbın Köşkü
|
19.04.2018
Perşembe
|
13.00
|
|
Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu Urfa City AVM Binası (Esentepe)
|
20.00
|
|
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bahçesi
|
20.04.2018
Cuma
|
12.00
|
|
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi
|
19.30
|
|
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bahçesi
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