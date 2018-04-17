Urfalı,Antep Yolunda Hayatını Kaybetti...

Bu haber 17 Nisan 2018 15:15:33 Tarihinde eklenmiştir.

Kaza Dün Gece Gaziantep'te Meydana Geldi.Gece 2 Sıralarında,Islahiye Yolunda Kullandığı Aracın Tır'a Çapması Sonucu Suruç Nufusuna Kayıtlı Salih Yıldız(53) Hayatını Kaybetti.Yıldız'ın,cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.Tır Sürücüsü Gözaltına Alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.