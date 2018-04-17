O İddialar Yalanlandı,Harran Üniversitesinden FETÖ Açıklaması

'15 TEMMUZ 2016'DAN SONRA ÜNİVERSİTEDEN MAAŞ ALMADI'

"Bazı haber sitelerinde yayınlanan ve Üniversitemiz personellerine ve ilgili makamlara gönderilen videoda ’Harran Üniversitesi FETÖ ile mücadele etmedi’ algısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Ahmet Sait Yayla ile ilgili bilgilerin doğrusunu kamuoyuna aktarmak zaruri olmuştur. Ahmet Sait Yayla 2014 yılında, Ramazan Taşaltın, rektör atanmadan bir yıl önce, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümüne profesör olarak atanmıştır. Ahmet Sait Yayla Kasım-2015 de, ABD’de bir konferansa katılmak üzere Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden yolluksuz yevmiyesiz izin istemiş. Bölüm başkanı Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu 1 haftalık izin vermiştir. O tarihte Ahmet Sait Yayla´nın FETÖ ile olan bağlantısı tam olarak bilinmediği için Üniversitesi Yönetim Kurulu bu izni onaylamış ve Ahmet Sait Yayla ABD'ye gitmiştir.""Ahmet Sait Yayla bir haftalık izni dolmadan hemen bir sağlık raporu göndermiş. Sağlık raporuna göre Ahmet Sait Yayla uçakla dahi seyahat edemeyecek derecede hastadır. Sağlık raporu New York Konsolosluğu tarafından da onaylanmıştır. Harran Üniversitesi yönetimi, bu raporun geçerli olup olmadığını, yetkili üst makamlara ve Dışişleri Bakanlığı’na sormuştur. Yetkili makamlar ve Dışişleri Bakanlığı ’Bu rapor kabul edilmesi gerekir’ şeklinde cevap göndermiştir.""Ahmet Sait Yayla Amerika'da katıldığı bir konferansta Türkiye aleyhine konuşmalar yapmıştır. Harran Üniversitesi yönetimi bu konuşma kayıtları ile ilgili soruşturma başlatmış ve soruşturma sonucunda Ahmet Sait Yayla´nın terör faaliyetine destek verdiği gerekçesi ile 20 Haziran 2016 tarihinde Şanlıurfa Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca soruşturma sonucu Ahmet Sait Yayla'nın ihracı gerektiği kanaati YÖK'e bildirilmiştir. 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL kapsamında Ahmet Sait Yayla açığa alınmış ve ihraç edilmiştir. Ahmet Sait Yayla 15 Temmuz 2016'dan sonra üniversiteden herhangi bir maaş almamıştır."