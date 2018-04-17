Urfa Çukur Yuvasına Dönmüş,Yetkililer Nerede!

Vatandaşlardan Şikayet Üstüne ŞikayetAynı Yolu Günde 4-5 Defa Kullanan Suruç'lu Ali F.; “Defalarca belediyeyi aramam rağmen ne gelip yaptılar, ne de araçlar düşmesin diye bir önlem aldılar.''
Cemal K.;"Yoldaki çukurlar nedeniyle trafik tehlikeye düşüyor. Bu çukurlara özellikle motosikletler için çok tehlikeli. Kaza, göz göre göre geliyorum diyor. Yetkililerin bu bakımsızlığa ilgi göstermelerini ve yoldaki bu çukurların kapatılmasını istiyoruz" dedi.
İlçe sakinlerinin sesi olarak, Bu Yollardaki Çukurların onarılması için yetkilileri göreve davet ediyoruz.Olası Tehlikeler yaşanmaması için yetkililerin bu işe bir an önce el atmaları gerek.
Yorum Yap