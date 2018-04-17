Urfa Çukur Yuvasına Dönmüş,Yetkililer Nerede!

Vatandaşlardan Şikayet Üstüne Şikayet

​Şanlıurfa’nın Suruç İlçesine Bağlı,Özlüce (kestunk) uzunhıdır (goka) yollarındada oluşan çukurlar sürücülerin korkulu rüyası haline geldi. Her gün yüzlerce aracın ve motosikletin geçtiği yolda kazalar yaşanıyor ve yaşanmaya da devam edecek gibi görünüyor. Çukuru sonradan fark edip kaçmak isteyen araçlar ani manevralar yaparak kazaya neden oluyor.Aynı Yolu Günde 4-5 Defa Kullanan Suruç'lu Ali F.; “Defalarca belediyeyi aramam rağmen ne gelip yaptılar, ne de araçlar düşmesin diye bir önlem aldılar.''Cemal K.;"Yoldaki çukurlar nedeniyle trafik tehlikeye düşüyor. Bu çukurlara özellikle motosikletler için çok tehlikeli. Kaza, göz göre göre geliyorum diyor. Yetkililerin bu bakımsızlığa ilgi göstermelerini ve yoldaki bu çukurların kapatılmasını istiyoruz" dedi.İlçe sakinlerinin sesi olarak, Bu Yollardaki Çukurların onarılması için yetkilileri göreve davet ediyoruz.Olası Tehlikeler yaşanmaması için yetkililerin bu işe bir an önce el atmaları gerek.