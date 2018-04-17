Urfalılar İçin Güzel Haber,Artık Çok Kolay!



İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa hastanelerinde verilen sağlık raporları ile ilgili yeni bir çalışma başlatıldı. Yeni sisteme göre hastalar çok daha kısa sürede raporlarını almış olacaklar.