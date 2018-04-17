Urfalılar İçin Güzel Haber,Artık Çok Kolay!

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,
"- 2 ay olan randevu süresi azaltıldı. Artık hastalar muayene ve tetkiklerini tamamladıkları günde randevu sistemine dahil edilmeden sağlık kuruluna girebiliyor.
- Kendi imkanlarıyla gelemeyen hastaların müracaatları halinde evden hastaneye ve işlemler tamamlandıktan sonra hastaneden eve transferi ile ilgili Erişilebilirlik Projesi hazırlanıp valiliğe sunuldu.
- İl Sağlık Müdürlüğüne yapılan mevcut rapora itiraz başvuru sahiplerine şahsi müracaat beklenmeden telefonla ulaşılıp randevu veriliyor. Bu hastalar için günlük 40 olan engelli başvurusu kontenjanının 10 tanesi bu hastalar için ayrılmış durumda.
- Sağlık kuruluna giren hastalara 1 hafta içerisinde sonuç veriliyor
- Direk grafi, USG, Bilgisayarlı tomografi ve MR çekim ve raporlamalarında sağlık kurulu hastalarına öncelik veriliyor.
- Ağır engellilik konusunda standardizasyon sağlamak amacıyla söz konusu değerlendirme uluslar arası geçerlilik ve güvenirliği kabul edilmiş olan Barthel Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi (Ek-1) kullanılarak yapılmaya başlandı. Bu indekse göre skoru 50-65 olan hastalar için bir sosyal çalışmacı görevlendirildi, böylelikle bu hastaların mahallinde incelenerek ağır engellilik açısından daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilmeleri hedeflendi.
- Raporlar mevcut durumunda kötüleşme veya stabil seyir beklenen hastalar için sürekli, iyileşme beklenen hastalar için süreli olarak çıkarılmaya başlandı. Sürekli rapor alan hastalar ilerleyen dönemlerde kötüleşmeleri durumunda mevcut raporun üzerinden 6 ay geçmiş olması koşuluyla takip eden doktorun sevk etmesi durumunda yeniden kurula başvurabiliyor.
- Yatan hastalar takip eden doktorun sevk etmesi koşuluyla hastanede yatarken kurula girebiliyor"
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