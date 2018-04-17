Urfa'da İş Arayan Öğrenciler Dikkat!

Türk Hava Yolları (THY) iyi derecede İngilizce bilen üniversitelerin 26 bölümünden birinde eğitim gören öğrenciler arasından part time çalışan arıyor.

Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Ordu-Giresun, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van istasyonları için personel istihdamı yapılacak.

Habertürk'ün haberine göre, öğrencisi olduğu okulun bulunduğu şehrin dışında tercih yapan adaylar sürece davet edilmeyecek. Çalışma süresi 6 ay olacak. Haftada en az 20 en fazla 30 saat çalışılabilecek. Çalışılan saate göre ücret hesaplaması yapılacak. Aranan şartlar ise T.C. vatandaşı olmak,doğum tarihinin 1.1.1994 ile 31.12.1999 tarihleri arasında olması şartlarını istedi. Şartları taşıyan adayların, ilana kurumsal web sitesi üzerinden başvurmaları gerekiyor. İlan kriterlerini sağlayan adaylar adaylara Türkçe ve İngilizce mülakat yapılacak.

KABUL EDİLENLER NE İŞ YAPACAK

Gelen ve giden uçak yolcularına istasyon hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek, bilet tanzim etmek, değiştirmek ve bu konuda THY prosedürlerine uygun şekilde tamamlayıcı belge ve formları tanzim ederek muhasebesel süreçleri tamamlamak.

Bilet ve bagaj kabulü sırasında ve uçağa alım esnasında uluslararası uçuşlarda müracaat eden yolcunun; bilet, pasaport, vize,oturum izni vb. seyahat belgelerini kontrol ederek, gidilecek ülkenin önceden belirlenmiş kurallarına uyumlu, eksiksiz ve geçerli olup olmadığını, iç hatlarda ise bilet ve kimlik eşleştirmesini yapmak.

İncelenen belgelerin herhangi birinde eksiklik veya uygunsuzluk tespit edildiğinde önceden belirlenmiş prosedürler çerçevesinde işlem yapmak. Gelen ve giden uçak operasyonlarında uçak altı işlemlerinin koordinasyonu için belirlenen prosedürler doğrultusunda hareket etmek ve yapılacak işlemleri takip etmek.

Saptadığı, tanık olduğu ya da yaşadığı kazayı, kazaya neden olabilecek potansiyel bir durumu, tehdit ve tehlikeleri, müşteri şikayetlerini THY'nin iletişim olanaklarını kullanarak ilgili dokümanlarda tanımlanmış birimlere en kısa sürede bildirmek. Ulusal ve uluslararası sivil havacılık kuralları ile Ortaklık kurallarına uygun olarak istasyonlarda, müşteri memnuniyetinin temini için, ilgili ünitelerle ve tedarikçi firmalarla koordinasyon kurmak, periyodik analiz çalışmaları yapmak ve sonuçları raporlamak.

HANGİ BÖLÜMLERDE OKUYAN ÖĞRENCİLER BAŞVURABİLECEK

Hava Lojistiği,Hava Trafik Kontrol Bölümü,Havacılık Elektirik Elektroniği, Havacılık İşletmeciliği,Havacılık Yönetimi, Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi, Lojistik Lojistik Ve Taşımacılık, Lojistik Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği,Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri, Uçak Elektriği, Uçak Elektrik Ve Elektroniği, Uçak Elektroniği, Uçak Gövde Bakım, Uçak Gövdesi, Uçak Motoru, Uçak Teknolojisi, Uçak Yer Destek Sistemleri, Uçuş Harekat Yöneticiliği, Ulaştırma Ve Lojistik Bölümü, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Taşımacılık Ve Lojistik, Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yer Hizmetleri.