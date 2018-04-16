Dünyayı gezmek için bekaretini açık artırmaya çıkardı

Portekizli 22 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, dünyayı gezme hayalini gerçekleştirebilmek adına bekaretini internet üzerinden açık artırma ile satışa çıkardı.Gerçek kimliği gizli tutulan ve ismi yalnızca Penelope olarak açıklanan 22 yaşındaki genç kız, dünyayı gezebilmek için bekaretini açık artırmaya çıkardı.Paris'te bir üniversitede eğitim gören Penolope 'puremodelsclub' isimli bir internet sitesi üzerinden en yüksek fiyata bekaretini açık artırmaya sundu.“Aldığım kararla ilgili bir çekincem yok” diyen Penelope, sadece ailesinin açık artırmayı öğrenmesini istemiyor. Genç kız dünyayı gezmek için yaklaşık 1 milyon Euro toplamayı hedefliyor. Şu ana kadar verilen en yüksek teklif ise 220 bin Euro.