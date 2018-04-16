Whatsapp Kullananlar Dikkat!

Whatsappta milyonları sevindirecek özellik Yayında...

Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a gün geçmiyor ki yeni bir güncelleme gelmesin. Android cihazlara özel yayınlanan yeni Whatsapp sürümünde bakın hangi yeni özellikler geliyor?WhatsApp vCard özelliği, kullanıcıların yeni ve bilinmeyen kişileri hızlı bir şekilde tanımasını sağlıyor. Şu an itibariyle bu özellik, sadece Android platformunda kullanılabilir durumda olduğunun altını çizelim.Yeni gelen güncellemeyle birlikte WhatsApp, veri güvenliğine önem vermeye başladığını görüyoruz. Güncelleme ile birlikte gelen özellik, tanımadığınız bir numara size mesaj attığında aktif oluyor. Böyle olmasının sebebi, bilinmeyen kişilerden gelen rahatsız edici mesajları önlemek için yapıldığını söyleyebiliriz. Eğer mesaj atan kişi hakkında önceden vCard’ını aldıysanız, mesaj geldiği zaman, özellik ekranınızda belirecek.vCard diğer adıyla iletişim kartı, tanımadığınız kullanıcılar hakkında fikir sahibi edinmenize yarayacak. shiftdelete'in haberine göre eğer kişiyi tanımıyorsanız, hayır seçeneğine basarak iletişiminizi kesebileceksiniz. Bu özellik, şu an için beta test programında olduğunu unutmayalım. İlerleyen zamanlarda özellik için değişiklikler de olabilir. Özelliği kullanmak için WhatsApp sürümünüzü, Google Play Store’daki 2.18.111 Android beta güncellemesine güncellemeniz gerekiyor.Yeni gelen özellikle birlikte, bir takım hatalarda giderildi ve uygulama üzerinde iyileştirmeler de yapıldı. Özellikle, YESTERDAY ve TODAY kelimelerindeki bulunan hata, Android 2.18.109 güncellemesi ile karşımıza çıkmıştı ve bu hatanın ASCII kodu olduğunu söyleyebiliriz. ASCII kodu hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki görseli inceleyebilirsiniz.Android 2.18.111 güncellemesi ile birlikte, beta kulanıcıları için sorun teşkil eden hatalar da giderilmeye çalışılıyor ve bazılarıda çözüme kavuştu. ASCII kodu ile ilgili hatalarda çözüme kavuştuğu söyleniyor. Ek olarak, uygulamayı İngilizce dışında başka bir dil kullanıyorsanız, büyük bir hata karşınıza çıkabilir. Bu hata, bugün ve yarın kelimesinin İngilizce olması diyebiliriz. Türkçe olarak kullandığınız uygulamanın bazı bölümleri İngilizce olması, kullanıcı deneyimi açısından olumsuz karşılanabilir. Dolayısıyla, İngilizce bir beta kullanıcısıysanız, doğru bir şekilde güncelleyebilir, ancak başka bir dilde WhatsApp kullanıyorsanız, bir sonraki beta sürümünü beklemeyi düşünebilirsiniz. Çünkü, bu hata üzerinde halen çalışılıyor.Son olarak, Android kullanıcıları için gelen özellikler, ilerleyen zamanlarda da iOS‘e de gelebilir.