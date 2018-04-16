Bakandan Urfa Müjdesi,Sona Gelindi!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Şanlıurfa Siverek Taşıkara Göleti ve Sulaması projesinde yüzde 86 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. Projenin tamamlanarak hayata geçirilmesi ile bölgede 2.740 dekar zirai arazi suyla buluşacak.

Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında bulunan Şanlıurfa’da DSİ su alanında yaptığı yatırımlara hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede yapımı devam eden Siverek Taşıkara Göleti ve Sulaması inşaatında ise sona yaklaşıldı.



2 bin 740 Dekar Arazi Suyla Buluşacak

Tamamlandığında 2.740 dekar zirai arazinin basınçlı olarak sulanmasını sağlayacak proje, yaklaşık 213 metre kret uzunluğundan, 38 metre kret yüksekliğinden ve 8.680 metre uzunluğundaki şebekeden oluşuyor. Proje çerçevesinde bugüne kadar yapılan çalışmalar ile yaklaşık 540 bin m³ kazı imalatı, 480 bin m³ kaya dolgu imalatı, 3.265 metre enjeksiyon imalatı ile derivasyon işlemleri tamamlandı.

Ülke Ekonomisine Yıllık 3 Milyon 480 Bin Lira Katkı Verilmesi Hedefleniyor

Yüzde 86 fiziki gerçekleşmeye ulaşılan projenin tamamlanarak arazilerin suyla buluşmasıyla bölge çiftçisinin dekar başına 1.270 lira gelir artışı sağlaması, dolayısıyla da ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 3 milyon 480 bin lira katkı verilmesi hedefleniyor.



Projenin Yaklaşık Yatırım Bedeli 12,5 Milyon Lira

Yaklaşık 12,5 milyon lira yatırım bedeli ile inşa edilen projeni bu yıl tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor. Şanlıurfa’da arazilerin suyla buluşması ile birlikte bölge insanı ekonomik olarak rahatlayacak ve kendi kendine yetecek. Böylece yıllardır göç etmek zorunda kalan vatandaşlar artık kendi topraklarında geçimini sağlayıp büyükşehirlere göç etmeyecek.