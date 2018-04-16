Fakıbaba pişman: Keşke kaldırmasaydık

Yemde uygulanan yüzde 8 KDV, üreticinin desteklenmesi için 2016 yılında yüzde 1'e indirilmişti. Ancak KDV indirimi sanayicinin uygulamalarından dolayı üreticiye yansımamıştı.

FAKIBABA YETİŞTİRİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği'nin Alanya'da düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yetiştiricilerle bir araya gelen Fakıbaba, hayvancılıkta yem maliyetinin önemli bir unsur olduğunu belirterek, 2016 yılında yemde kaldırılan KDV ile ilgili olarak öz eleştiride bulundu. Yemde KDV'nin kaldırıldığını ancak bunun üreticiye yansımadığını ifade eden Fakıbaba, “Keşke kaldırmasaydık" dedi.

Fakıbaba, konuyu Bakanlar Kurulu'nun gündemine getireceğini belirterek, “Yüzde 8 KDV'yi tekrar getirip, doğrudan üreticiye vermemiz gerekiyor. Bu konuyu Bakanlar Kurulu'nun gündemine getireceğim" diye konuştu.