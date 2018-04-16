“Cumhurbaşkanımız Bu Konuyu Çözecektir"

Eski Bakan ve aslen Artvin Yusufelili olan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik Çay Tvde yayınlanan ve Çay tv Ankara Temsilcisi İbrahim Eksilmez'in hazırlayıp sunduğu 25. Saat programında ülke ve bölge gündemi ile ilgili soruları yanıtladı. Bakanlığı zamanında çay için ayrı bir özen gösterdiğini belirten Çelik çayın sorunlarını çözmek için bölgeyi bilen iki akademisyeni görevlendirdiğini ve çayın sorunlarını tespit ettirdiğini söyledi.

ÇAYIN İKİ TEMEL SORUNU VAR

Yaptıkları araştırmalar neticesinde çayın iki temel sorunu olduğunu tespit ettiklerini belirten Çelik: "Milli tarım konularının başlıklarından birisi de çaydır. Çünkü çay Doğu Karadeniz, özellikle Rize'de tek geçim kaynağıdır. Bu bölge ve Türkiye için de olmazsa olmaz bir üründür. Çayla ilgili bölgeyi bilen iki akademisyeni görevlendirdim onların çalışmaları neticesinde 2 ana konu üzerinde yoğunluk oldu. Birincisi çayla ilgili bir yasal düzenleme var ama bunu derli toplu bir hale getirmek gerektiğini gördük ve bir düzenleme yapıp başbakanlığa gönderdik. İkincisi ise çayın mutlaka organik olması konusunda tespitte bulunduk.

" TOPRAK ÖLDÜ, SULAR VE HAVA TEHDİT ALTINDA "

Bölgede yoğun nitrat kullanımından dolayı toprağın öldüğünü, suların ve havanın hatta çay bitkisinin tehdit altında olduğuna dikkat çeken Faruk Çelik; "Çaylık alanlarda kullanılan nitrat gübre o kadar yoğunluk kazandı ki çay bitkisi artık topraktan istediği gıdayı alamıyor, toprak ölmüş, nitrat artık yer altı sularını, havayı, toprağı ve bizzat çayı tehdit eder noktaya gelmiştir.

KİMYASALDAN ARINMA KİMLERİN MENFAATİNİ BOZUYOR?

Organiğe geçişin ertelenmesinin doğru olmadığını, bölgenin kimyasaldan arındırılmasının birilerinin menfaatlerini bozduğunu ima eden Çelik; “Biz organik konusunu ayrıntılı değerlendirdik. Peki kimyasaldan arındırdığın zaman kimin menfaati bozuluyor? Gübre bayileri, gübre ağı kurulmuş. Ama millet menfaati esastır. Bizim AK Parti’de icraatımız böyleydi. Başından beri böyle yani. Burada birilerinin menfaati bozulacak diye organiğin ötelenmesinin bir anlamı yok. Onların dedikodusu çok önemli değil. Çay konusu mutlaka kimyasallardan arınması gerekiyor.

“ CUMHURBAŞKANIMIZ BU KONUYU ÇÖZECEKTİR"

Organik çaya geçilmesinin dış pazardan iç pazara ve hatta kaçak çayın önlenmesine kadar bir çok alanda faydalar sağlayacağını belirten Faruk Çelik, alan genişlemesi, tapu sorunları organik çay bir bütünlük içerisinde kendisinin değil, bakanlığın değil Rize, Artvinve tüm çay bölgesinin bütün dinamiklerinin katıldığı ve ortak akıl çerçevesinde alınmış bir kararı uygulama noktasına getirdiklerini ancak bu süre zarfında görevlerinin sona erdiğini belirtti. Konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çok iyi bilindiğini ve en kısa sürede devreye sokacağını söyledi.