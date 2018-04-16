Harranlı Kadınların Ürettiği Yöresel Ürünler Milano'da!

Sosyal sorumluluk

Konsept

Mezopotamya kültürü ve estetiğini bugüne tercüme eden bir tasarım koleksiyonu olan atlas, Milano Tasarım Haftası’nda Casa Platform ‘da 19-21 Nisan 2018 tarihleri arasında sergilenecek.Proje, Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik önderliğinde yönetiliyor ve kadınların sosyal yaşamda yer almalarını sağlayarak toplumsal dönüşümü ve kalkınmayı destekleyenile hayata geçiyor. Dilek Öztürk ve Bilgen Coşkun küratörlüğünde geliştirilen atlas, global tasarım tartışmasını sosyal farkındalık ve sürdürülebilir tasarım ekonomisi ile entegre etmeyi amaçlıyor.atlas, Harran’da yaşayan kadınlar ile Suriyeli mülteci kadınların,yer alan ahşap, keçe, seramik ve dokuma atölyelerinde üretimin merkezinde aktif yer alarak ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını destekleyen bir modele oturuyor.Harran ve Mezopotamya kültürü etrafındaki, geçmişi 8.000 yıla dayanan çok katmanlı medeniyetler projenin ana referansları olarak ele alınıyor. Bu medeniyetler tarih boyunca; günlük yaşam ritüellerinin yarattığı sosyal etkileşimler ile mimarlık, astronomi, matematik, geometri ve inanç sistemlerine olan katkıları ile biliniyorlarSüreç; atlas tasarım koleksiyonu; proje çerçevesini kolektif bir şekilde oluşturmak için farklı alanlardaki profesyonel kişileri bir araya getiren demokratik bir yaklaşım üzerine kuruldu. Bu sebeple proje sürecine aktif katkı sağlamak için akademisyenler, arkeoloji alanından uzmanlar ve yaratıcı alanlardaki girişimcilerden oluşan bir komisyon oluşturuldu. Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr.Veli Şafak Uysal, Arkeolog ve Harran Kazı Alanı Başkanı, Prof.Dr. Mehmet Önal ve Urfa Cevahir Otel’in kurucusu, Şanlıurfa Girişimci İş Kadınları Derneği kurucusu Cevahir Asuman Yazmacı bu komitede yer alıyor.Proje kapsamında dâhil olduğu ürün ve tekstil tasarımcılarından oluşan bir grup belirlendi. Küratörler ve tasarım ekibi Harran saha ziyaretleri ve araştırma süreçleri ile başlattıkları projeyi Eylül 2017 - Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiler. Küratörler, öncelikle bir araştırma sürecinden geçerek projenin tasarım değerlerini belirlediler ve bunun neticesinde tasarım ve üretim kriterleri çıkardılar. Bunu takiben süreç; tasarım ve üretim toplantıları, jüriler ve sunumlar ile devam etti.Projenin metodolojisi; tarihi ve kültürel referansları, bugüne hitap eden çağdaş bir tasarım diline tercüme edecek bir know-how oluşturmak üzerine kuruldu.Projenin sosyal yönü; Harran’da yaşayan kadınların ve Suriyeli mülteci kadınların; Harran Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi’nde yer alan atölyelerde hem meslek edindikleri hem de sosyal yaşama katıldıkları bir temele oturuyor. Kadınların satışlar üzerinden gelir elde etmesini sürdürülebilir kılmak amacıyla, koleksiyonda yer alan tüm ürünlerin bu atölyelerde üretilebilir nitelik ve yalınlıkta olması ve aynı zamanda güncel tüketici alışkanlıklarına hitap edebiliyor olması proje geliştirme sürecinde esas alındı.atlas’ın çıkış noktası çağlar boyunca şekillenmiş Mezopotamya kültürü, estetiği ve öğretil-erinden benzersiz referanslar almaya dayanıyor.in-between küratörlüğünde gelişen koleksiyon, bu öğretileri referans alıp çağdaş yaşam konseptlerine entegre olabilecek bir ürün grubuna tercüme etti. atlas, global tasarım sahnesi ve tasarıma farklı girdiler veren bir coğrafya arasında; ev ve duvar tekstili, masaüstü ve aksesuar ürünleri üzerinden ile bir diyalog kurmayı hedefliyor.