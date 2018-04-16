Amerika'da Yapılan Urfa'da da Yapılıyor!

“ŞANLIURFA’DAN BAŞKA BİR İLE GİTMESİNLER”

KAPALI AMELİYATIN FAYDALARI

Hafta sonu Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öncülüğünde yapılan Kapalı Ameliyat Kursuna katılan Amerikan Johns Hopkins Hastanesi doktorlarındanProf. Dr.MostafaBorahay, ‘Amerika’da yapılan ameliyatın aynısı Şanlıurfa’da yapılıyor’ dedi.Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen Kapalı Ameliyat Kursu, Şanlıurfa ile çevre illerden farklı hastanelerde görevli uzman doktorlar ve Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinden katılan Ünlü CerrahlarlaŞanlıurfa’da yapıldı.Böyle bir kursla bölgede var olan kadın hastalıklarına dikkat çekmek istediklerini söyleyen Harran Üniversitesi Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Jinekolojik Endoskopi Kurs Direktörü Doç. Dr. Muhammet Erdal Sak, “Güncel sıkıntılı süreçlerden dolayı çoğu yurtdışı katılımcının olduğu toplantılar, konukların katılmaması nedeniyle iptal edilmektedir. Bu hassas dönemde bölgesel uluslararası katılımlı bir toplantının Şanlıurfa’da, Harran Üniversitesi Hastanesinde düzenlenmesi hem bölgesel kadın sağlığını geliştirme adına hem kadın hastalıkları doğum uzmanlarının bilgi ve becerilerini arttırma adına önemli olduğunu düşünüyorum” diyerek, doğum hızının en yüksek olduğu il olan Şanlıurfa’da kadın sağlığını geliştirecek bu toplantılara önem verdiklerini belirtti.Kapalı Ameliyat Kursuna katılan meslektaşlarımız bilgi ve becerilerini hem bizlerle hem de hastalarımızla paylaştı diyen Doç. Dr. Sak, “Harran Üniversitesi Kadın Hastalıkları Doğum Bölümünde şuan endoskopik cerrahi uygulanmaktadır. Vakalarımızı yüzde doksan oranında laparoskopik olarak gerçekleştirmekteyiz. Hastalarımız artık Şanlıurfa’dan başka bir ile gitmesinler, Amerika’da yapılan ameliyatın aynısı Şanlıurfa’da, Harran Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde yapılıyor” diyerek hastaların gönül rahatlığıyla Harran Tıp Hastanesi’ni tercih etmelerini istedi.Dr. Sak kapalı ameliyatın faydalarını şöyle özetledi;Kozmetik olarak daha iyi bir görünüm yani kadınlar için önemli olan büyük yara izi yok denecek kadar az oluyor.Enfeksiyon riskinin az olması, daha küçük kesi ile enfeksiyon riskinin azalması, ayrıca fıtık gibi sıkıntıların oluşmasını da önler. Kanamanın az olması; Kamera ile büyük görüntü detaylı görmeyi sağlar dolayısı ile hastadaki kanama miktarını büyük ölçüde azaltır. Hastaneden daha kısa sürede taburcu olma imkanı, günlük yaşama daha kısa sürede dönüş sağlıyor, ameliyat sonrasına oluşabilen kısırlık riskini azaltıyor.