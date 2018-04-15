Urfa'da Korkunç Kaza;2 ölü, 7 yaralı!

. Alınan bilgilere göre, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilmeyen iki otomobil Saluca kavşağında çarpıştı, meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi ile olay yerine sağlık ekibi, itfaiye ve Jandarma sevk edildi.Kazayı duyarak olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.